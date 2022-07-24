傷肺失嗅覺…頑固性鼻竇炎 害他沒聞出瓦斯漏氣

鼻過敏症狀嚴重的人，呼吸功能及嗅覺往往也會變差；圖為示意圖。（本報資料照片）

58歲陳姓水泥工多年來飽受鼻疾之苦，原本體質過敏 ，經常鼻塞、流鼻水，工作時又常沒戴口罩 ，鼻過敏症狀嚴重，難以入眠，且呼吸功能及嗅覺變差；一天家裡瓦斯外洩，他竟聞不出來，幸好妻子察覺異狀，緊急處理，才化解一場致命危機。

其實，這名陳姓男子七年前也曾因嚴重氣喘，緊急就醫，檢查發現兩側鼻腔鼻息肉增生，手術 切除鼻息肉後，使用類固醇噴劑後，症狀大幅改善，終於能安穩地睡覺。

但幾個月後宿疾再度復發，抽血檢驗「過敏抗體指數（IgE）」，超過200，屬於第二型過敏反應，確診為慢性鼻竇炎合併鼻息肉之「頑固性鼻竇炎」，即使再度手術，術後仍會反覆發作。

林口長庚醫院耳鼻喉部副教授級主治醫師黃啟哲表示，鼻竇炎症狀為鼻塞、鼻涕倒流、臉部疼痛、嗅覺或味覺改變，甚至喪失。急性發作時，服用抗生素，平均治療兩周，症狀就得以緩解。

不過，第二型過敏反應所引起的慢性鼻竇炎合併鼻息肉，藥物療效不佳時，即使透過手術切除鼻息肉，搭配類固醇鼻噴劑，仍容易復發。黃啟哲說，這類慢性鼻竇炎患者反覆發作，治療難度極高，被列為「頑固性鼻竇炎」。

黃啟哲表示，新型生物製劑可精準調控發炎物質，阻斷特定的細胞介質，抑制發炎反應，且副作用低，有助於改善相關過敏症狀；不過「頑固性鼻竇炎」患者須定期回診，施打生物製劑，否則仍可能復發。

頑固性鼻竇炎患者為肺炎高風險族群，黃啟哲表示，鼻息肉增生，就會堵住呼吸道，以致嗅覺異常，合併氣喘，肺部功能愈來愈差，容易導致肺炎住院，患者不可輕忽。