主婦腕隧道症候群上身 「超音波神經解套注射」改善手麻

醫師表示，腕隧道症候群的好發族群多為家庭主婦、上班族、作業員。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）

一名40歲家庭主婦，最近右手掌指常有嚴重麻刺感，尤其煮菜手握鍋鏟時，症狀更加明顯，晚上睡覺甚至為此驚醒，就醫治療，被診斷為「腕隧道症候群」，所幸至復健科門診接受超音波神經解套注射治療，大幅緩解手麻症狀。

台灣亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟說，腕隧道症候群是指正中神經行經手腕時，被周圍腫脹增厚的肌腱軟組織等擠壓，造成神經支配的大拇指、食指、中指以及無名指有麻刺針扎感，嚴重時甚至會延伸至掌面、手背、手腕處。

由於手腕的慣性屈曲，晚上會更加痠痛麻木，但手指活動一陣子後就會稍微緩解，不過若沒有妥善治療，疼痛感會牽連到手臂，手指靈活度也連帶會受到影響，甚至大姆指內側的肌肉 ，會萎縮而變得扁平。

他說，腕隧道症候群的好發族群多為家庭主婦、上班族、作業員，因為長時間反覆手腕動作、使用滑鼠，以及長期操作會產生震動的建築機具，使得手部正中神經受損。糖尿病 患者，或是女性懷孕時，因為水腫使正中神經受擠壓也容易發生。

徐瑋璟說，患者若症狀輕微，可使用口服藥物，搭配物理治療、穿戴副木，加上適當的伸展運動等方法緩解。若麻刺扎針感已影響日常工作和睡眠，建議考慮接受超音波神經解套注射，以這名患者為例，透過注射葡萄糖溶液將神經周圍沾黏擠壓處打開後，僅經過三次療程，便大幅緩解症狀，改善生活品質，晚上也能一夜好眠。

他說，腕隧道症候群常和脊椎相關疾病患者，或是周邊神經病變混淆，患者若出現相關症狀，必須由專業醫師評估後，再進一步找出合適的治療計畫。