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如何減緩恐慌症發作頻率？醫提「2招」降不適

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

疫情肆虐的時代，焦慮成為大家的共同經驗。在日常生活中，遇到不放心、不確定、不安全的事物，就會緊張、不安和焦慮，嚴重時我們就會用「恐慌」來形容；在精神醫學上，也有恐慌相關的主題和診斷，那就是恐慌症（panic disorder）。

恐慌發作 常見症狀一次看

台北市立聯合醫院松德院區一般精神科主治醫師邱震寰說，精神醫學所謂的恐慌或是恐慌發作（panic attack）指的是突然一股強烈的恐懼或強烈的不舒服，在幾分鐘之內達到高峰，並在這段時間內有的人可能會出現心跳加快或是心臟怦怦直跳；有的人會流很多汗；有的人會發抖；有的人會呼吸很急或喘不過氣；胸悶噁心肚子不舒服；發寒或發熱；頭腦昏沉或快暈倒；覺得身體麻木，感覺異常；覺得失去真實感或失去自我感覺；覺得快要失去控制或快瘋了，甚至就快要死了等各種恐怖的經驗。

短時間內恐慌達最高峰 藥物協助可緩解

邱震寰主治醫師指出，最重要的判斷就是在很短時間內就到最高峰，而不是逐漸升高的狀況。這種恐慌發作，讓人非常害怕，因此大多數個案在恐慌發作時會到急診尋求幫忙，但到了急診之後，這些症狀有時會自己結束，有時醫師會使用藥物協助，但都不會持續太久就可以緩解。

藥物＋認知行為治療 效果加乘

邱震寰主治醫師分享，恐慌症的治療重點，不僅是讓恐慌發作減少或消失，更重要的是要把奇特連結或禁忌破除掉，讓個案恢復對自己身體的信心。目前臨床上一些藥物可以有效降低焦慮，減少恐慌發作，發作次數少了，個案對發作的擔心當然也會減少。

然而，要徹底破除掉上述描述的錯誤連結與無謂恐懼，應該加入認知行為治療的概念，一方面解釋焦慮的身體現象和心理原理，一方面有系統性協助個案逐步面對害怕擔心的事物，達到破除錯誤連結的目的。

【延伸閱讀】

沒有憂鬱＝沒有心理疾病？　醫：睡眠障礙就是其一

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54473


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