掌指刺麻難活動？當心是「腕隧道症候群」上身

圖片來源 ／健康醫療網

40歲張女士是全職家庭主婦，最近右手掌指常有嚴重麻刺感，尤其煮菜手握鍋鏟時，症狀更加明顯，晚上睡覺也常因為掌指刺麻而驚醒，導致整晚輾轉反側，日前痛到不得不就醫治療，被診斷為「腕隧道症候群」。

腕隧道症候群 手指出現麻刺針扎感

台灣亞洲大學附屬醫院復健科主治醫師徐瑋璟說明，腕隧道症候群是指正中神經行經手腕時，被周圍腫脹增厚的肌腱軟組織等擠壓，造成神經支配的大拇指、食指、中指以及無名指有麻刺針扎感，嚴重時甚至會延伸至掌面、手背、手腕處。

活動能緩解不適 未妥善治療恐致手指肌肉 萎縮

由於手腕的慣性屈曲，晚上會更加痠痛麻木，但徐瑋璟表示，手指活動一陣子後就會稍微緩解，不過若沒有妥善治療，疼痛感會牽連到手臂，手指靈活度也連帶會受到影響，甚至大姆指內側的肌肉，會萎縮而變得扁平。

這些族群易好發 長時間反覆動作要注意

徐瑋璟進一步解釋，腕隧道症候群的好發族群多為家庭主婦、上班族、作業員，長時間反覆手腕動作、使用鍵盤滑鼠，以及長期操作會產生震動的建築機具，使得手部正中神經受損，而其他如糖尿病 患者，或是女性懷孕時，因為水腫使正中神經受擠壓也較容易發生。

不適情況影響日常 應盡快就醫治療

患者就醫診斷後，若症狀輕微，徐瑋璟建議，可以使用口服藥物，搭配物理治療、穿戴副木，加上適當的伸展運動等方法緩解；若麻刺扎針感已經影響日常工作或睡眠，便會建議考慮接受超音波神經解套注射。

徐瑋璟提醒，腕隧道症候群常和脊椎相關疾病患者，或是周邊神經病變混淆，患者若出現相關症狀，必須由專業醫師評估後，再進一步討論合適的治療計畫。

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資料來源：健康醫療網

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