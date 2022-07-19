我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本「滑冰王子」羽生結弦宣布退休 轉攻職業表演選手

金山街道斜率31.5% 「房屋歪到像倒塌」每坪卻飆到7萬

90歲長者跌倒走路會痛 微創脊椎術讓她跟輪椅說拜拜

記者簡慧珍／彰化報導
邢姓長者接受微創脊椎手術，已經可以站立。（記者簡慧珍／攝影）
邢姓長者接受微創脊椎手術，已經可以站立。（記者簡慧珍／攝影）

人老最怕摔和跌，台灣彰化縣90歲邢姓長者罹患多種慢性病，去年年中跌倒造成右下肢疼痛酸麻，行走能力退化，醫師都建議復健替代手術，無奈復健無效，和她的兒子商量後決定手術，經過微創脊椎手術，現在已能拄著拐杖走路。

邢姓長者家住員林市，她的兒子劉先生表示，媽媽罹患心臟病、三高、重聽、慢性貧血，去年中旬前往市場買菜途中跌倒，很快出現右下肢酸麻痛又無力，他帶媽媽到台中市兩家醫學中心求治，確診胸椎骨折癒合不良、腰椎骨刺壓迫神經，但醫師都認為邢姓長者年事已高，建議復健代替手術。

刑姓長者的兒子劉先生說，他讓媽媽在員林的基層診所復健幾個月，右下肢酸麻痛的不適感毫無改善，最後連走不到10步路就無法走，改用輪椅代步，他媽媽認為沒有生活品質可言，即使活到100歲也沒意思，他不忍媽媽受苦，跟媽媽商量動手術。

經過轉介，找到衛福部彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康；賴肇康表示，很多長者受傷骨折後常講「這麼老了，吃藥復健就好啦，也不知能再活幾年？」長者和家屬總會擔心年紀大，動手術風險高，何況是印象中最危險的脊椎手術，但如果不動手術，酸麻痛的情況會越來越嚴重，所以邢姓長者和家人都有接受手術的強烈意願。

賴肇康聯合心臟科、麻醉科、胸腔科、復健科、骨鬆團隊及急重症加護病房會診，發現邢姓長者的骨質密度T值-4.2，嚴重 骨質疏鬆，胸椎骨折癒合不良，腰椎管狹窄及椎間盤突出、骨刺壓迫神經，造成坐骨神經痛，經彰化醫院醫療團隊做術前、術中、術後評估，評估病人心肺等內臟功能均達標，並與邢姓長者、兒子討論，達成動手術的結論。

賴肇康指出，邢姓長者的手術棘手在於年齡過大、慢性病太多、骨鬆又嚴重，若採用傳統脊椎鋼釘手術，耗損老人元氣，也擔心骨釘零件鬆脫，產生併發症，最後以微創脊椎手術解決問題；在胸椎部分採微創手術，以椎體千斤頂支架植入，再用骨水泥灌漿讓骨折復位，腰椎部分以微創減壓、椎間盤摘除、微創經皮穿刺及脊椎內固定融合術，手術後在加護病房觀察，翌日轉一般病房，第三天已能下床活動。

彰化醫院醫療團隊追蹤3個月，邢姓長者手術後的疼痛大幅改善，漸漸能走路，現在輪椅放在屋子的角落，她笑咪咪地用自己的雙腿行走。賴肇康說，微創手術傷口小、復原快，話說回來，年紀大要不要做脊椎手術？只要做好完整評估及準備，年長者還是可以經由手術找回受傷前的生活品質。

核磁共振影像顯示邢姓長者的胸椎骨折癒合不良(上)、腰椎骨刺壓迫神經(下)。（彰化...
核磁共振影像顯示邢姓長者的胸椎骨折癒合不良(上)、腰椎骨刺壓迫神經(下)。（彰化醫院提供）

手術 骨鬆 心臟病

上一則

乳癌復發 易隨血液跑全身

下一則

長新冠食不知味超痛苦 中醫建議按壓穴位有助恢復味覺

延伸閱讀

山上徹也家庭環境好 卻願赴死「解放」統一教信徒

山上徹也家庭環境好 卻願赴死「解放」統一教信徒
睡覺打呼、中止呼吸 竟是肥胖惹的禍

睡覺打呼、中止呼吸 竟是肥胖惹的禍
乳癌引起肢體淋巴水腫 微創手術打通回流通路

乳癌引起肢體淋巴水腫 微創手術打通回流通路
脊椎醫師變色狼 涉性侵六女病患

脊椎醫師變色狼 涉性侵六女病患

熱門新聞

胡啟民提醒，民眾應在未罹患糖尿病、高血壓或心血管疾病前，就要透過量血壓等方式，好好保養身體及血管。Getty Images

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

2022-07-12 07:01
大里仁愛醫院營養師陳俐妏指出，失智症早期最明顯的症狀就是記憶力退化，「地中海飲食」有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。（大里仁愛醫院提供）

避免老化失智 營養師建議地中海飲食

2022-07-18 06:08
跳繩別過量。(中新社)

每天跳繩4000個減肥 結果她進了手術室

2022-07-16 07:03
圖片來源 ／健康醫療網

老是腰痠背痛、下肢麻木？ 1動作輕鬆改善

2022-07-12 01:59
圖片來源 ／健康醫療網

10個「莫名變胖」的地雷 網嘆：難怪都不會瘦

2022-07-15 01:30
北市聯醫中興院區醫師姜冠宇指出，剛退燒的台灣除需準備3件事，也建議高齡者打追加劑第4劑。（聯合報系資料照片）

BA.5社區感染 醫師：最快20天後再感染 3事項需注意

2022-07-17 05:34

超人氣

更多 >
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺