易肚痛、脹氣 二度胃鏡查出罹胃腺癌

胃癌初期症狀不易察覺，患者容易和腸胃不適而延誤就醫，有三至四成患者確診已晚期胃癌；圖為示意圖。（本報資料照片）

一名70歲男性有長期胃潰瘍病史，吃完東西容易肚子痛、脹氣，曾照胃鏡發現出血，止血吃藥後覺得症狀沒有改善，經轉介至長安醫院再做一次胃鏡檢查，診斷得了胃腺癌。

台灣長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓說，病人到院時因為先前才在他院做過胃鏡，所以不願再做，因此只提醒可能風險並給予藥物治療，二、三個月發現症狀變嚴重，患者才答應重做胃鏡。

他說，透過窄頻光波腸胃內視鏡檢查，發現有兩處不太正常的細胞表現，切換成特殊光源更是明顯不對勁，切片報告證實是胃腺癌，又驗出有幽門桿菌，代表病患之前幽門桿菌都沒有處理。所幸尚屬早期胃癌，癌細胞 也未轉移，術後癒合情況不錯，目前定期追蹤即可。

許鈺銓說，病患罹患胃癌主因是因為幽門桿菌未根除而導致癌 化。根據統計，高達九成的胃癌患者曾感染幽門桿菌，感染後易造成反覆消化性潰瘍、破壞胃粘膜，罹患胃癌的機率高達一般人的16倍。因此預防胃癌，先從預防幽門桿菌的感染開始，建議飯前洗手、避免共食改用公筷母匙、避免吃到不乾淨的食物，水一定要煮開才能喝，並少吃醃製和高油脂食物。

他說，早期胃癌症 狀不明顯，若有出現腹脹、腹痛、噁心嘔吐、消化不佳、食慾下降或吐血、解黑便就要特別注意，尤其若症狀持續了兩周，務必向專業醫師諮詢。也呼籲40歲起每1至2年做作胃鏡與胃幽門桿菌檢查，發現感染應盡速殺菌治療，避免拖成胃部癌變。