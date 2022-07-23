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兒童打新冠疫苗 可防7成重症

陳伯彥／台中榮民總醫院兒童醫學部兒童感染科主任
兒童接種新冠肺炎疫苗可減少感染機會、降低併發症或重症與死亡危險。（本報資料照片）
兒童接種新冠肺炎疫苗可減少感染機會、降低併發症或重症與死亡危險。（本報資料照片）

Omicron病毒當道後，兒童病例大量增加至20%至25%，即使青少年及成人已接種二劑或三劑新冠疫苗，仍然無法完全避免被感染。

兒童接種mRNA新冠疫苗對預防Omicron，大約有三至四成效果，但預防重症效果可達70%以上，持續超過六個月。目前兒童可接種莫德納和BNT兩種mRNA疫苗，應該選擇哪一種？兒童莫德納與BNT疫苗並無絕對優劣，心肌炎風險小，皆可考處接種。

兩種mRNA疫苗的副作用多為輕度至中度，約一至三日內可緩解。注射部位反應六至九成，多屬輕微；倦怠、頭痛約二至六成，通常較常發生在第二劑；發燒在第一劑小於10%，第二劑20%至39%，多數小於攝氏38.5度，反應較青少年和成人族群輕微，產生心肌炎和心包膜炎機率明顯低於青少年。

目前接種的疫苗針對原始武漢株病毒製作，預防感染效果不理想，但接種三劑疫苗，仍公認是避免重症、死亡及預防病毒感染散播最重要的方法。

另外，也有不容忽略的併發症，如哮吼、熱性痙攣、腦炎、類流感的肌痠痛與倦怠及少數的肺炎及敗血症等，及無法預期的後續兒童多系統發炎症候群（PIMS-TS／MIS-C）或長新冠症候群（Long COVID），所以仍應注意。

至於疫苗以外的預防保健，包括均衡飲食、多種營養，多補充水分，可額外補充維他命，注意個人清潔衛生消毒，如戴口罩、勤洗手，避免在公共場所、人潮處、餐廳等公共活動區域接觸介面，注意疫情時期的感冒症狀，並自我隔離，避免散播給他人。

萬一孩子受到感染，可服用症狀治療藥物，如止痛退燒藥、綜合感冒藥與化痰劑等、多補充水分、維他命及清冠一號。應注意危險徵候，如持續性發燒、活力差、睡不好、吃不下、喘咳、意識不佳，出現這些狀況時，建議至兒科急診評估及處置。

疫苗 莫德納 Omicron

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