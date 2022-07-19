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睡覺打呼、中止呼吸 竟是肥胖惹的禍

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

年紀輕輕的24歲曾小姐，晚上睡覺打鼾聲非常大聲，甚至會突然中止呼吸，白天也常常精神不濟，體重高達102公斤，原先知道自己有重度睡眠呼吸中止症，也斷續使用過陽壓呼吸器（CPAP），但始終配戴不習慣，經醫師診斷發現是重度混和性睡眠呼吸中止症，且有很大的扁桃腺以及較長的懸壅垂、肥厚的舌根以及狹窄的咽喉側壁空間，也有明顯的腺樣體肥大。

在台中醫院進行跨科整合計畫下，曾小姐接受醫師建議，由一般外科、耳鼻喉頭頸外科、麻醉科通力合作，進行跨科整合手術，亦即在麻醉科緊密偵測下，於同一次手術中，同時進行一般外科的減重手術和耳鼻喉科的睡眠外科手術，終於達到睡眠品質變好，且體重過重的問題，也一併大幅改善。

一般外科蔡金宏醫師指出，肥胖是一種慢性疾病，常與睡眠呼吸中止症相伴產生，兩者互為因果關係。減重手術傳統成功定義為一年內體重下降達成「將超過正常體重的多於體重減少至60%」，而曾小姐僅在術後三個月就達到減少56%的成效，身體質量指數BMI從39.4降至32.8，體重從102公斤下降至86公斤。

良好睡眠品質 健康永續基礎

耳鼻喉科季照芸醫師指出，過去遇到睡眠呼吸中止症合併肥胖的病人，大多會建議病人「分開」處理，若是單純施做睡眠手術，術後患者肥胖改善非常有限。此次手術成效不論是患者的主觀感受，還是客觀的每小時窒息指數降幅高達71.3%，超過睡眠手術成功傳統定義（降幅超過50%且次數小於每小時15次），快速動眼期的窒息指數抑從每小時56.8次下降至26.9次。

一般外科的減重手術會先進行，大多在腹腔鏡下進行，耗時約1.5小時，接下來由耳鼻喉頭頸外科的多層次睡眠外科手術接手，耗時亦約1.5小時，術後住院大約5天，術後1-2天會使用鼻胃管飲食。人的一生有三分之一在睡眠中渡過，良好的睡眠更是健康的重要基石，睡眠醫學是跨領域重點科學，除整合眾多專科之外，結合AI人工智慧、大數據等，或是發展新的診斷或是治療儀器，都是目前熱門的研究趨勢。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54476


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