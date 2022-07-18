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中暑會致命 張文宏團隊提醒戶外採樣無需穿「大白」

記者林宸誼／即時報導
張文宏團隊提醒，戶外採樣無需穿「大白」。（取材自第一財經日報）
張文宏團隊提醒，戶外採樣無需穿「大白」。（取材自第一財經日報）

今年入夏以來，熱浪幾乎席捲了大半個中國，但新冠採檢人員若繼續穿著醫用防護服（中國俗稱「大白」），會大大增加中暑的風險，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏領軍的「華山感染」團隊提醒，與在方艙或定點醫院病房中救治新冠確診患者不同，若在沒有空調環境中進行普通人群的採樣等工作時，工作人員只要「一級+」的防護措施，就能足以防止被感染，近距離接觸時可以在N95口罩的基礎上戴面罩防護，而不應該再鼓勵或規定必須穿著「大白」。

第一財經日報報導，「華山感染」團隊指出，至於普通的防疫工作者，也就是非採樣人員，在炎熱夏天的戶外環境，推薦正確規範佩戴口罩，並注意手衛生就可。

此外，對於必須在炎熱的夏季工作的防疫人員，也應注意階段性休息與飲水，工作時間不應過長，如有中暑症狀應該及時暫停工作，轉移到陰涼通風的環境中補充水分。

華山感染團隊指出，高於攝氏41度（華氏105度）的溫度幾乎總是異常和有害，在高溫條件下，身體產生的代謝熱量必須轉移到皮膚，這一過程涉及皮膚血流量的大幅增加。

一旦環境溫度上升到攝氏35度（華氏95度）以上，防護服就不可能通過傳導、對流或輻射來散熱。而在此時，當一個人穿著「大白」時，「大白」會包裹住全身，而當汗液直接從身體上滴下，並且所有的散熱途徑都被阻止時，人體的溫度會急劇上升，進而導致中暑。

華山感染團隊強調，中暑是一種可以威脅生命的病理生理狀態，如果發現不及時、處理不正確都可能導致不可逆轉的損傷，乃至死亡。醫學上，根據發病機制和臨床表現不同，中暑通常分為熱痙攣、熱衰竭和熱射病。

復旦大學中山醫院團隊近日也提醒，應警惕高溫天氣下出現的中暑，並警告嚴重中暑是一種致命性急症，發病早期有大量冷汗，繼而無汗、呼吸淺快、脈搏細速、躁動不安、神志模糊、血壓下降，逐漸向昏迷伴四肢抽搐發展；嚴重者可產生腦水腫、肺水腫、心力衰竭等，甚至可能危及生命。

中山醫院團隊指出，如果有人發生中暑，要立刻脫離高溫環境，迅速轉移至陰涼通風處，將中暑者平臥，頭部抬高，鬆解衣扣。團隊還建議，高溫天工作時間不宜過長，強度不宜過大。

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