BA.5社區感染 醫師：最快20天後再感染 3事項需注意

北市聯醫中興院區醫師姜冠宇指出，剛退燒的台灣除需準備3件事，也建議高齡者打追加劑第4劑。（聯合報系資料照片）

台灣16日出現首例Omicron BA.5社區感染案例，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇指出，BA.5不僅在美國成主要流行株，日韓也有此趨勢，已在亞洲打敲門鐘，印度 等地則有BA.2.75開始異軍突起；根據國外研究，「再感染的時間，最快是第一次感染的20天後」，剛退燒的台灣除需準備3件事，建議高齡者打追加劑第4劑。

姜冠宇表示，從「Your Local Epidemiologist」摘錄連續3篇的整理指出，第ㄧ重複感染情況在下一波預計會有更多案例，要有心理準備；第二，服用抗病毒藥物可能反彈復陽，仍需採取措施；第三，BA.2.75要注意，它可能是伏筆。

姜冠宇說，對於Omicron病毒株再感染的速度，再感染最快的紀錄，是第一次感染的20天後，光BA.1就有可能再感染BA.1，平均再感染的速度是26天，甚至比BA.1再感染BA.2的36天更短。但未來是否有所謂的「再感染節奏」（每隔多久再感染一次），這些預測會受限於時間、病毒變異極是否繼續推出加強針。

再感染的症狀是否較嚴重？姜表示，說法分歧，很多早期研究認為不會變嚴重，但那是Delta之前，Omicron後諸多風向仍未明，包含後遺症，但由些預印本（Preprint）研究顯示，「二次再感染症狀較為嚴重」，有可能是這些族群原本就比較脆弱。

姜冠宇指出，像是華盛頓大學退伍軍人研究的預印本指出，研究中平均62歲，有25％是吸煙者、80至90％是未接種者、30至40％患有糖尿病、19至26％患有心臟病 ，對於高風險族群，再感染機率確實較高，當BA.4、BA.5病例激增時，就應該要當心，這也是為何面對BA.5，高齡者建議打追加第4劑的原因。

反彈復陽部分，姜說，美國當初發現有2％患者在服用Paxlovid後，大約在治療後第10至14天會復陽，現在正式認為Paxlovid估計有5至10％的人會反彈復陽，對於服用抗病毒藥物卻又成為陽性的人，應假設自己再次具有傳染性，要採去隔離措施直到轉陰為止。

至於BA.2.75，姜冠宇表示，BA.2.75於5月底首次在印度被發現後，迅速占據主導地位，現在占病例的25％大多樣本來自孟買。盡管印度的測試數據還不夠大量，但BA2.75似乎勝過BA.5和BA.2，意味著BA.2.75可能引起一波浪潮。

姜冠宇表示，與BA.2相比，BA.2.75在刺突蛋白上攜帶了8個額外的突變，其中有2個突變特別值得關注，就是G446S和R493Q，其中G446S是最有效的抗體逃逸位點之一。但現階段瘋狂追逐子變體變異未必是有效益的，因為變太快，目前應是從最低可及成本下追就最大保護，才是次世代疫苗的切入點。

姜冠宇最後表示，相信台灣至少還是可以度過寧靜的7月至8月中，基本上台灣已經取消登機前48小時內的PCR陰性證明，另境外移入也僅是3+4，別國有什麼狀況，還是會反映到台灣來，很多該調整的上一波就已調整過，應該不會再有什麼滾動式調整，把自己該做的功課做好，就可以把代價降到最低。