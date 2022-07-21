胃潰瘍飲食6原則 吃對了，加快修復黏膜

山藥、地瓜、南瓜等能養胃健脾。（本報資料照片）

研究顯示，5到10%的人終其一生會罹患消化性潰瘍，最常發生在十二指腸及胃。除了幽門螺旋桿菌感染外，也與壓力、長期服用藥物、暴飲暴食、刺激飲食等有關。飲食治療六原則，減少對胃刺激，避免胃酸分泌過多，讓胃自行修復受傷黏膜，胃潰瘍即能好轉。

1修補黏膜食物

黏蛋白有助修復黏膜傷口，特別對胃黏膜、腸道黏膜有好處，可多吃富含黏蛋白的食物，像秋葵、山藥、木耳、蓮藕、菇類等。維生素U是抗潰瘍因子，能幫助黏膜修復，十字花科類含維生素U，如高麗菜、花椰菜等可常吃。

2吃健康的油脂

含亞麻油酸的油品，可抑制胃酸分泌，含次亞麻油酸的油脂則能抑制發炎，交替使用可降低胃酸分泌，促進傷口修復。患者回饋，早晨空腹喝一匙好油再吃早餐，胃較舒服，但切忌吃油炸食物，易刺激胃黏膜。

3選易消化食物

胃潰瘍應避免吃粗纖維、不易消化食物，如粗菜梗、糯米、纖維較粗的肉類，主食吃飯、粥、燕麥、小米 、蓮子、山藥、地瓜、南瓜等能養胃健脾；蔬菜選纖維較短的嫩菜或瓜類；蛋白質 則是魚類、蛋類、豆腐、短纖維肉類等。

麵製品少吃。麵是小麥製成，性質較溫熱，吃多易腹脹，多數人吃麵食不會搭配纖維質，缺乏纖維易消化不良；對麩質過敏，麵食會使小腸腸壁漏洞，讓毒素更易進到體內。

油炸物。（本報資料照片）

4少吃刺激食物

炸物、辣椒、胡椒、咖哩、生蒜頭、生洋蔥，還有咖啡 、巧克力、茶類、甜飲、甜點、菸酒等屬刺激性食物，易傷害胃黏膜，有喝茶習慣者，建議將茶沖淡或改喝無咖啡因水果茶或花茶。

5不吃冰冷食物

胃病患者切忌食用冰冷的飲品及食物，冰冷食物進到胃，血管急遽收縮，影響胃酸及消化酶作用。

6飯水分離

胃病患者吃飯別配湯、水或飲料，能刺激口腔分泌更多消化酶，分擔胃的負擔，喝飲料等飯後一小時再喝，或飯前半小時喝水。