我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美28州遇超高溫 德州、奧州破115℉ 亞州快遞員熱昏

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

吞嚥卡卡別輕忽 恐是肌肉退化

廖靜清
吃東西、喝水容易嗆咳，是吞嚥困難症狀之一。設計畫面。本報資料照片
吃東西、喝水容易嗆咳，是吞嚥困難症狀之一。設計畫面。本報資料照片

一名70歲的男子，最近喝水常容易嗆咳，吃東西也有食不下嚥的狀況，經過就醫檢查評估，發現口腔周邊肌肉已退化，造成吞嚥困難。當長輩開始出現進食障礙、愈吃愈少時，該如何改善咀嚼及吞嚥能力呢？語言治療師表示，因年齡退化或疾病造成的吞嚥困難並不同，透過醫師評估找出原因，才能擬定治療計畫。

吞嚥退化 嗆咳有致命風險

吞嚥是自然的生理反應，台灣WaCare專家、語言治療師蕭麗君指出，食物進入嘴巴到胃部，移動的過程有困難，即稱之「吞嚥障礙」，發生原因可能是老化或病變所引起。隨著年紀增長，口腔、咽部肌肉力量也跟著退化，再加上唾液分泌減少，會造成不易咀嚼、容易嗆到，是銀髮族常見飲食狀況。

除了老化，神經性退化疾病、中風失智、巴金森病以及頭頸癌也會造成吞嚥困難，若食物殘渣或飲水跑進呼吸道就會導致嗆咳，甚至可能引發致命的吸入性肺炎。蕭麗君說，嗆入口水也很常見，當口腔中的含菌量高時，嗆入大量細菌進入下呼吸道，就會變成肺炎。

避免喝水、或進食流質食物嗆咳，可使用吸管或湯匙。（圖：林口長庚醫院提供）
避免喝水、或進食流質食物嗆咳，可使用吸管或湯匙。（圖：林口長庚醫院提供）

對症下藥 先就醫揪出病因

受到身體老化或疾病影響，吞嚥功能隨之衰退，蕭麗君強調，進食的前、中、後發生咳嗽，或是食物卡在喉嚨下不去、吃完東西後講話混濁有雜音等狀況出現時，就應密切觀察是否有吞嚥困難情形，避免引發吸入性肺炎、營養不良，甚至是其他造成生命危險的併發症。

改善吞嚥困難，一定要對症下藥，並非只是調整食物的軟硬質地，泥狀或糊狀食物也要依照均衡飲食原則，才能確保攝取足夠營養。蕭麗君指出，造成吞嚥困難的原因眾多，應就醫找出咀嚼功能、神經系統以及食物行經的消化道結構是否異常等病因，並且加強訓練口咽部肌肉，以及調整進食時的姿勢，有助於長者更安全地、好好地吃東西。

肌肉 中風 失智

上一則

夏季悶熱少喝水 女性當心私密處誘發「陰道炎」保養5建議

下一則

4面向顧好 讓你老得幸福

延伸閱讀

下巴合不攏找不出原因 竟是「肩頸僵硬」造成

下巴合不攏找不出原因 竟是「肩頸僵硬」造成
口腔牙齦發炎吃不下暴瘦7公斤 胃食道逆流惹禍

口腔牙齦發炎吃不下暴瘦7公斤 胃食道逆流惹禍
老是腰痠背痛、下肢麻木？ 1動作輕鬆改善

老是腰痠背痛、下肢麻木？ 1動作輕鬆改善
美「肌肉車」銷售榜 Chevrolet、Dodge、Ford大亂鬥

美「肌肉車」銷售榜 Chevrolet、Dodge、Ford大亂鬥

熱門新聞

27歲陳小姐10多年前因背部的青春痘反覆感染引發皮膚蟹足腫，從後背蔓延至前胸，15年來持續治療，卻效果不佳，最後尋求基隆長庚團隊協助，才完成切除治療。（圖：長庚醫院提供）

不慎抓破2顆青春痘 27歲女後背長出「巨蟲」蟹足腫

2022-07-20 00:34
大里仁愛醫院營養師陳俐妏指出，失智症早期最明顯的症狀就是記憶力退化，「地中海飲食」有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。（大里仁愛醫院提供）

避免老化失智 營養師建議地中海飲食

2022-07-18 06:08
跳繩別過量。(中新社)

每天跳繩4000個減肥 結果她進了手術室

2022-07-16 07:03
圖片來源 ／健康醫療網

10個「莫名變胖」的地雷 網嘆：難怪都不會瘦

2022-07-15 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

老翁高血脂「動脈嚴重狹窄」 醫傳授控制膽固醇方法

2022-07-20 01:10
北市聯醫中興院區醫師姜冠宇指出，剛退燒的台灣除需準備3件事，也建議高齡者打追加劑第4劑。（聯合報系資料照片）

BA.5社區感染 醫師：最快20天後再感染 3事項需注意

2022-07-17 05:34

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查