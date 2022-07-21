吞嚥卡卡別輕忽 恐是肌肉退化

吃東西、喝水容易嗆咳，是吞嚥困難症狀之一。設計畫面。本報資料照片

一名70歲的男子，最近喝水常容易嗆咳，吃東西也有食不下嚥的狀況，經過就醫檢查評估，發現口腔周邊肌肉 已退化，造成吞嚥困難。當長輩開始出現進食障礙、愈吃愈少時，該如何改善咀嚼及吞嚥能力呢？語言治療師表示，因年齡退化或疾病造成的吞嚥困難並不同，透過醫師評估找出原因，才能擬定治療計畫。

吞嚥退化 嗆咳有致命風險

吞嚥是自然的生理反應，台灣WaCare專家、語言治療師蕭麗君指出，食物進入嘴巴到胃部，移動的過程有困難，即稱之「吞嚥障礙」，發生原因可能是老化或病變所引起。隨著年紀增長，口腔、咽部肌肉力量也跟著退化，再加上唾液分泌減少，會造成不易咀嚼、容易嗆到，是銀髮族常見飲食狀況。

除了老化，神經性退化疾病、中風 、失智 、巴金森病以及頭頸癌也會造成吞嚥困難，若食物殘渣或飲水跑進呼吸道就會導致嗆咳，甚至可能引發致命的吸入性肺炎。蕭麗君說，嗆入口水也很常見，當口腔中的含菌量高時，嗆入大量細菌進入下呼吸道，就會變成肺炎。

避免喝水、或進食流質食物嗆咳，可使用吸管或湯匙。（圖：林口長庚醫院提供）

對症下藥 先就醫揪出病因

受到身體老化或疾病影響，吞嚥功能隨之衰退，蕭麗君強調，進食的前、中、後發生咳嗽，或是食物卡在喉嚨下不去、吃完東西後講話混濁有雜音等狀況出現時，就應密切觀察是否有吞嚥困難情形，避免引發吸入性肺炎、營養不良，甚至是其他造成生命危險的併發症。

改善吞嚥困難，一定要對症下藥，並非只是調整食物的軟硬質地，泥狀或糊狀食物也要依照均衡飲食原則，才能確保攝取足夠營養。蕭麗君指出，造成吞嚥困難的原因眾多，應就醫找出咀嚼功能、神經系統以及食物行經的消化道結構是否異常等病因，並且加強訓練口咽部肌肉，以及調整進食時的姿勢，有助於長者更安全地、好好地吃東西。