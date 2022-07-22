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車禍半癱 幹細胞療法找回下半身知覺

游振昇
20歲許雅惠車禍半癱，經細胞療法和復健，下半身已恢復知覺。（記者游振昇／攝影）
20歲許雅惠車禍半癱，經細胞療法和復健，下半身已恢復知覺。（記者游振昇／攝影）

20歲正妹去年車禍，下半身全癱，透過自體骨髓間質幹細胞療法，且積極復健，治療三個月後，下半身從「無感」恢復到「有感」。說到這段時間的身心煎熬，她忍不住大哭。

20歲許雅惠車禍半癱，經細胞療法和復健，下半身已恢復知覺，她說到激動處大哭。（記...
20歲許雅惠車禍半癱，經細胞療法和復健，下半身已恢復知覺，她說到激動處大哭。（記者游振昇／攝影）

脊髓損傷造成的癱瘓，讓許多患者終生需倚靠輪椅，再生醫學的發展，透過「自體骨髓間質幹細胞療法」，讓原本脊髓損傷患者，也有機會擺脫輪椅。台灣光田綜合醫院日前發表近半年來脊髓損傷幹細胞治療成果，這是2018年特管法（特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法）通過脊髓損傷治療後，首批成功案例。

成功案例中，29歲鍾先生去年3月施工時意外從高處跌落，造成胸椎第8節處出現彎曲伸展型骨折，導致肚臍以下全癱；20歲許雅惠去年4月因車禍造成胸椎第11節處骨折滑脫，致會陰以下全癱，二人在ASIA脊髓損傷程度皆為A級，日常生活須靠輪椅活動，感覺功能也完全喪失。二人分別在今年3月及4月接受「間質幹細胞治療」後，原本完全無知覺的下半身，已開始回復感覺。

許雅惠說，去年車禍後，脊髓損傷導致下肢全癱，透過幹細胞修復受損的脊髓神經，三個月後，下肢漸漸有了麻、痛的感覺，按摩時，大腿內側也有漸有知覺，靠著治療與復健的雙管齊下，目前她已可在輔具的幫助下做到站立等動作。

光田綜合醫院長陳子勇說，患者從完全無知覺到漸漸有感，原本完全受損的脊髓神經及沉睡的神經細胞已獲得刺激、修復並開始傳遞訊號。所謂「間質幹細胞治療」，是從患者體內取出骨髓幹細胞，再經由專業的實驗室培養放大，等增量後，以精準定位注射的方式，打回患者體內，讓癱瘓者原本的脊髓慢慢再生長。

陳子勇指出，幹細胞療法要配合的條件很多，神經受損愈久愈難修復，三個月內是最佳治療時機，神經修復是一條漫長之路，而要回復神經與肌肉記憶，還需要搭配長期的復健與其他輔助療法，才能有成效。

以前治療脊髓損傷困難，脊髓像豆腐，破壞後癒合困難，過去脊髓損傷患者最大的困境，是被判定癱瘓後，除了倚靠輪椅，就無醫療介入的可能，這讓患者的身心機能特別容易退化。根據統計，每年有4000到5000人因脊髓損傷導致癱瘓，陳子勇說，希望間質幹細胞的治療，能造福更多脊髓損傷的患者。

台灣尖端先進生技醫藥董事長蘇文龍表示，間質幹細胞有修復受傷組織的特性，除了脊髓損傷外，也被用來治療退化性關節炎、免疫系統疾病等。

車禍 醫學 肌肉

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