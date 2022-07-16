癌症希望基金會募髮20年 腦麻患者捐髮幫癌友重拾自信

癌症希望基金會募髮行動邁入第20年，幫助超過2400多名癌友，重拾自信與笑容面對抗癌路上的挑戰。（癌症希望基金會提供）

台灣每年有近10萬人因癌症 治療而掉髮，病友除承受病痛的身體不適，外貌的巨變也會讓癌友沮喪不安，畏懼面對世界。癌症希望基金會募髮行動邁入第20年，同時募集髮束跟假髮製作經費，每年產出千頂假髮，幫助超過2400多名癌友，透過假髮帶來希望，重拾自信與笑容面對抗癌路上的挑戰。

癌症希望基金會16日舉辦第8屆「首望相助，希望從頭開始」捐髮活動，募集台北、台中、高雄百位捐髮者愛心，更增加生命教育 內容，希望讓捐髮者共感體驗因病造成的容貌改變，並了解自己的捐髮行動除了能帶給癌友力量，更能感受到付出的滿足與快樂。

癌症希望基金會董事長王正旭說，「蓄髮不是件容易的事，但捐髮不只是助人，更是生命的傳承，一頂完整的假髮戴在癌友身上，大約要集結了20個人的愛心，出錢出力，因此特別感謝各界相挺，支持假髮租借服務，讓更多與癌奮戰的癌友重拾美麗與自信。」

今天捐髮的26歲陳佳音是腦性麻痺早產兒，媽媽在她3歲時罹癌過世，怕觸景傷情，家裡很少提到有關媽媽的事。佳音想媽媽的時候，就偷偷跑去放照片的櫃子，翻出媽媽的照片，照片裡的媽媽，有美麗的長髮。佳音從小到大每次剪頭髮都會抗拒，因覺得長髮是自己和媽媽唯一的連結。 這次捐髮雖然不捨，但她更想助人，「如果我的頭髮能幫助和媽媽一樣化療掉髮的癌症病患，那我會很感動，在天堂的媽媽也會感到開心。」

4歲的曾顗宸也不畏眼光堅持蓄髮做公益，顗宸媽媽說，顗宸的外婆乳癌化療時，在基金會得到很多幫助與心靈療癒，是挺過艱辛治療的支持力量，因此她告訴顗宸，把頭髮留長捐出去做成假髮，能讓癌友生病時有力量抗癌，顗宸聽後決定要留長髮。顗宸說「雖然常常被誤以為是女生，但是，沒關係，可以幫助像外婆一樣生病的人就好。」

癌症希望基金會盼「假髮租借服務」助病友重拾美麗與自信，但完成假髮不容易，除需要健康的髮束，每頂更需要3000元製作費，目前仍有400多公斤庫存髮束待製作，為讓更多癌友積極治療，盼社會各界除了捐髮，更能挹注假髮製作經費，讓更多因治療而掉髮的癌友能使用，與癌奮戰的同時也能美麗與自信。