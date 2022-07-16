同事開玩笑稱「胖手指」就醫才知得了這病

（圖：健康醫療網提供）

辦公室一段不經意的玩笑話竟化解一場健康危機。今年32歲的麗美從事祕書工作，一年前某日上班午休時間跟同事在茶水間聊天，同事開玩笑說最近發現她的手指變「胖」不少，加上自己覺得打電腦時手指經常卡卡還有點痛，早上起床手指關節 也會腫脹、緊緊的，大概一小時後才感到舒緩，於是到醫院檢查，發現竟罹患「類風濕性關節炎」。

自體免疫疾病不易察覺 亂服成藥恐傷腎

收治案例的雙和醫院過敏免疫風濕科蘇勤方醫師表示，類風濕性關節炎是因自體免疫失調所引起的疾病，患者以女性居多，大約是男性患者的三倍，常見發病年齡介於30至50歲之間。患者通常會從手指、手腕等四肢關節部位開始出現病灶，例如腫痛或是晨間僵硬，民眾若早上起床後感覺手指像被黏住卡卡的，且持續時間超過30分鐘，就應該提高警覺。

蘇勤方醫師説，臨床發現民眾普遍會因工作或家務繁忙而輕忽關節腫痛問題，有時候僅靠服用止痛藥或坊間成藥來緩解，因此診間偶爾會有類風濕性關節患者因長期服用成藥，造成腎臟出問題，最後由腎臟科轉診過來的患者。提醒患者若出現症狀，應該儘快就醫檢查，否則當症狀嚴重者時，不僅會造成關節腫脹、變形，甚至肌肉萎縮等問題，也會影響工作及生活品質。

輕忽恐引發全身器官併發症

蘇勤方醫師説明，根據臨床統計顯示，類風濕性關節炎患者罹患心血管疾病的機率是一般人的1.5倍至2倍，除疾病本身的控制外，也不可輕忽血糖、血壓及血脂等三高疾病。類風濕性關節炎患者也可能會出現全身性器官併發症，若無積極治療可能影響肺部，造成間質性肺病甚至肺纖維化。因此，在治療過程中，醫師除了為用藥安全把關外，也會全面評估各併發症風險。例如針對更年期女性患者，除提醒患者攝取或補充足夠的維他命D及鈣，避免骨鬆 風險，也會透過身高紀錄、駝背、脊椎X光片等方式，及早發現可能的骨鬆問題。

醫病充分討論找回生活品質

蘇勤方醫師表示，類風濕性關節炎的治療目標是希望達到減緩發炎、減少疼痛及預防關節繼續惡化，讓患者能回到正常生活。不過療程因人而異，患者可以多跟醫師充分討論治療方案，切勿自行隨意停藥。目前治療藥物的選擇性相當多，除了消炎止痛藥、免疫調節劑外，目前生物製劑也能精準阻斷發炎因子，達到疾病緩解效果，像上述案例麗美就是使用適合懷孕及哺乳的生物製劑定期治療，並順利在上個月生下寶寶，對醫師來說感到相當欣慰。

蘇醫師提醒，類風濕性關節炎的發病早期是黃金治療期，若能愈早發現及早治療效果愈好，患者應該規律用藥及定期回診，才能重拾生活品質。

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資料來源：健康醫療網

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