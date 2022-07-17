乳癌引起肢體淋巴水腫 微創手術打通回流通路

圖片來源 ／健康醫療網

59歲女性病人，日前發現右手腫脹合併疼痛日益加劇而至醫院求診，檢查後發現右乳癌合併腋下淋巴轉移引發右手臂淋巴水腫問題所導致。經過第一階段乳癌治療，接受淋巴靜脈吻合術，至今恢復良好，淋巴水腫情況已大幅改善，現接受癌症 後續階段治療中。

癌症引發淋巴轉移 初期活動即能恢復

奇美醫學中心一般及消化系外科主治醫師陳漢坤說明，引起肢體淋巴水腫的時間，因各個癌症嚴重程度和治療方式（化學治療、放射線治療）有所不同，通常會在數月到數年開始有症狀，平均發作時間約是二到五年。最初的症狀並不太明顯，可能只有無法形容的疼痛、麻木或是腫脹感；一段時間進展到淋巴水腫早期後，病人就會感覺到患側的肢體較為腫脹，不過稍微活動或抬高患肢就能恢復。

淋巴水腫 不治療恐更加惡化

隨著病情的進展到淋巴水腫中期，病人會發現患側的肢體更腫，且不容易消腫；這時候如果不開始接受一些治療，淋巴水腫就會更加惡化，進展到淋巴水腫中後期，病人的患側會比另一邊明顯粗一圈，同時因為關節處變腫和皮膚角質化的緣故，病人的患肢會變得很不靈活，覺得很沉重，淋巴水腫的地方也容易造成感染而引起蜂窩性組織炎；如果病人一直沒有得到妥善的治療，最後進展到淋巴水腫晚期，患肢會嚴重變形，就俗稱的「大象腿」。

淋巴血管重建手術 傷口小、併發症 少

淋巴水腫中期，即使是持續積極的做物理治療，也不太容易改善患肢腫、脹、痛的症狀，這時候就需要手術的方式處理。

陳漢坤醫師指出，淋巴血管重建手術（淋巴管靜脈吻合術Lymphovenous Anastomosis）可以全身或局部麻醉、僅需要幾個1至2公分的小傷口、微創傷口不太會疼痛、術後併發症非常少、適合在淋巴水腫各時期執行（越早期介入，手術效果越顯著）、可以多階段多次手術，也可以搭配上面其他淋巴水腫手術一起加強消腫效果，除了在淋巴水腫後期手術效果比較不顯著外，幾乎沒有太大的缺點，因此這種手術已在國外相當普及。

【延伸閱讀】

淋巴水腫使肢體沉重 超級顯微手術改善回流

正在化療可以運動嗎？ 癌症病人的運動處方解析

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54453

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw