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小心症狀雪上加霜 長新冠勿貪涼中「陰暑」

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

夏天來臨，若長期待在高溫環境且無適當防護，容易引發中暑。而突然從高溫環境進到冷氣房，或為了消暑貪涼飲冷，體內調節溫度功能失效，就可能中「陰暑」，長新冠的病人若中陰暑，可能使喉痛復發，加劇疲倦、慢性腹瀉等症狀。

長新冠體質 多肺脾氣虛

恩主公醫院中醫內科黃琦雯醫師表示，中醫觀點將中暑分為待在炎熱環境過久，且未適當補充水分的「陽暑」，以及因不正確的消暑方式造成的「陰暑」，如從高溫室外進到冷氣房，或是流汗後飲冰水，皮膚毛孔快速收縮，導致身體發熱卻出不了汗，常有疲倦、頭痛、胸悶咳嗽、嘔吐腹瀉的症狀。

黃琦雯醫師特別指出，因Omicron疾病特性屬濕毒疫，疫情期間臨床上有觀察到長新冠病人體質大多肺脾氣虛，主要為呼吸道及腸胃道黏膜屏障受損未復原，造成病源容易入侵，常見咳嗽、頭痛，乏力與胸悶、喘等的症狀。因陰暑症狀與長新冠症狀相似，若此時貪涼而中陰暑，更是會在原先症狀上加劇病況，例如使喉痛復發、加劇疲倦、胸悶咳嗽症狀延長以及變成慢性腹瀉等。

治療陰暑開藥 預防勝於治療

黃琦雯醫師表示，需要經中醫師四診辨證後開藥。前期治療以化濕祛暑、散寒止瀉為主，會開立如藿香正氣散、香薷散的中藥方劑，而後期治療則以益氣運脾，生津養胃的生脈散為主，如果為長新冠的病人，會再添加百合、紫蘇藥材，幫助緩解咳嗽，此外，按摩風池穴、曲池穴也能暫時緩解不適狀況。

黃琦雯醫師建議可以飲用含有桑葉、菊花、麥門冬的夏郁茶作日常保健。少喝含糖冰飲，流汗後避免洗冷水澡或冷風直吹身體，室內外溫差以不超過5至7度為宜。多吃富含維生素的水果與蔬菜，少吃油膩辛辣和生冷食品，尤其新冠肺炎確診後1至3個月內的病人還在恢復期，飲食應以清淡為主。記得隨時補充水分，讓自己清爽過一「夏」。

 

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54451

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