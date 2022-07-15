膝關節退化程度不同 「人工關節」非唯一選擇

圖片來源 ／健康醫療網

58歲的林先生很愛跑步，但半年前膝蓋開始莫名疼痛及反覆腫脹，尤其在上下樓梯或從椅子起身時特別明顯。近半年來不只喜愛的運動無法進行，漸漸的連日常生活也受到影響。在診所接受了消炎藥及幾次注射治療後仍然沒有改善，使林先生十分鬱悶。

高齡及體重增長 「退化性關節 炎」患者增多

臺北醫學 大學新國民醫院骨科陳冠豪醫師指出，關節軟骨的修復能力隨年齡增長而逐漸下降，長年的使用會漸漸造成軟骨結構改變、脆弱，進而造成磨損、變形及疼痛。尤其現今高齡化的社會合併民眾體重增長的普遍問題，使退化性關節炎越來越普遍。研究發現，九成的膝關節磨損都由內側開始，嚴重還可能導致內翻形成O型腿，讓內側磨損加速惡化，使患者疼痛感加劇、行動不便，生活品質下降。

清創併脛骨截骨矯正術、自體軟骨移植 恢復行動能力

陳冠豪說明，上述患者來院就醫後，檢查發現他右膝軟骨有局部壞死合併半月板的部分破損，有膝關節退化的情形。患者原以為自己逃不過置換人工關節的命運，沒想到醫師透過「關節鏡清創併脛骨截骨矯正術及自體軟骨移植」，經過一段時間的恢復後，如今恢復行動自如，又可以從事喜愛的活動了。

膝關節退化程度不一 人工關節非唯一選項

然而，每位患者的症狀不盡相同，退化程度也不一面對不同嚴重程度的膝關節退化，應要有適當的治療策略，而不是只有人工關節一途。陳冠豪說明，關節鏡清創併脛骨截骨矯正術及自體軟骨移植是先用微創方式將關節軟骨壞死部分清除，爾後在小腿脛骨上截出一段缺口以矯正脛骨角度，並用骨板固定，以期使內側關節壓力減低。

膝蓋疼痛未好轉 應盡快就醫治療

陳冠豪醫師提醒，臨床發現大部分患者就醫時已屬重度的膝關節退化，此時接受「關節鏡清創併脛骨截骨矯正術」療效會相當有限。建議民眾若發現膝蓋疼痛持續2-3週，合併腫脹緊繃時，應及早就醫接受詳細檢查，才能早期發現及時治療。

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資料來源：健康醫療網

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