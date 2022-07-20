3成女性有子宮肌瘤 良性仍有1情況應手術

子宮肌瘤為婦科常見的疾病，部分患者會有經痛、經血過多等狀況。（Ingimage）

子宮肌瘤為婦科常見的疾病，大部分為良性，依肌瘤生長位置，部分患者會有經痛、經血過多等狀況。是否發現異常就該進行手術 ？醫師表示，一般來說若為良性且無症狀，只要定期追蹤即可，但若嚴重影響生活，則建議手術切除。

台灣光田綜合醫院婦產部部長蘇棋楓醫師表示，他曾遇過肌瘤超過10公斤重的案例，不僅腹痛、甚至下肢靜脈都已出現血栓，輾轉各科門診，最終才發現一切問題源自於巨大肌瘤。提到手術總讓人卻步，擔心傷口疼痛、術後恢復、生育功能等。事實上，現在科技進步，手術幾乎不用剖腹，藉由機械輔助微創手術（RAS），甚至能達到比以手持刀還精準的成效。

3成女性有肌瘤

肌瘤主要與家族遺傳和飲食習慣有關，雖然好發率隨著年紀增加，但是被診斷多落在20至40歲區間，因通常症狀已影響到日常生活才會就診，才進一步發現有肌瘤。

蘇棋楓表示，整體來說，至少三成女性有肌瘤，20至30歲發生率約20至25%，30至40歲達30至40%，更年期前後發生率更高，不過因停經後荷爾蒙減少，反而症狀不多，確診率不高。

子宮肌瘤的惡性機率低，約千分之一或更低，蘇棋楓建議半年至一年超音波檢查一次，除非發現肌瘤長太快、出血量大增、肌瘤空洞化，惡性機率高，就一定要手術。因此建議在固定機構檢查追蹤，才能第一時間發現異常。若為良性，但已嚴重影響生活，例如肌瘤太大壓迫、出血量增加，也會建議手術摘除，大概有半數患者需要手術。

微創手術傷口小

目前手術皆以微創為主，蘇棋楓表示，微創手術的好處不外乎傷口小、恢復快、美觀等，而腹腔鏡與機械輔助微創手術最大差別在於角度限制。腹腔鏡在縫合傷口時會受限於機械角度，沒辦法縫得很完美，日後懷孕會有子宮破裂的可能性；機械輔助微創手術，機械手臂旋轉角度比人手還大，加上清楚的視野，縫合不受影響，與人手持刀一樣，且手術精準可大幅保留組織，不影響生育能力。

機械輔助微創手術不僅能應用於子宮肌瘤，也可治療其他婦科疾病、尿失禁。蘇棋楓說，曾收治一位32歲女性，因經痛、想懷孕未果求診，發現雙側巧克力囊腫，轉院至光田醫院進行手術。患者因卵巢病變需要清除囊腫，還需保留卵巢功能及保留生育能力，蘇棋楓建議採用機械輔助微創手術。

該患者於去年進行手術後，今年6月還因懷孕又回到門診報喜。

針對尿失禁治療，蘇棋楓指出，多半以TVTO懸吊手術為主，在台灣已經發展20年，技術純熟；不過若治療失敗或復發，可採用傳統BURCH懸吊手術，於恥骨後空間，找到尿道，在其兩旁用縫線懸吊固定，以往必須剖腹進行，現在則可用機械輔助微創手術。

荷爾蒙是生成主因

肌瘤生成主因為荷爾蒙，分為內生性、外生性兩大來源。蘇棋楓解釋，內生性就是人體自行產生的荷爾蒙，來經早、停經晚又有多囊卵巢的病人，等於受到荷爾蒙刺激時間長，容易有肌瘤，而懷孕、生產時，會暫時沒有月經週期，減少荷爾蒙刺激時間，反而可減少發生率。

外生性則為額外攝取荷爾蒙，曾有人質疑服用口服避孕藥會引發肌瘤，事實上已有許多研究指出，因避孕藥含有黃體素，並不會造成肌瘤；因更年期障礙接受荷爾蒙治療也不會增加機率，不過停經後幾年，再攝取荷爾蒙就可能引起肌瘤。

蘇棋楓提醒，抽菸、飲酒、壓力、肥胖 等均會提高風險；飲食部分應該留意，多補充維生素A、D，也有研究發現綠茶可降低機率，攝取紅肉時盡量搭配蔬果，確保飲食均衡，維持良好生活習慣並維持運動，都能降低肌瘤威脅。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）