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乳癌復發 易隨血液跑全身

健康醫療網
最新一項研究指出，乳癌在夜間擴散得最快，細胞在患者睡著時活躍。(Getty Images)
最新一項研究指出，乳癌在夜間擴散得最快，細胞在患者睡著時活躍。(Getty Images)

乳癌堪稱是許多女性的頭號健康殺手，根據癌症登記報告指出，台灣女性乳癌發生率是全癌別中的第一名；最新一項研究指出，乳癌在夜間擴散得最快，細胞在患者睡著時活躍。

8成患者 發現時處於早期

台北榮民總醫院外科部主任曾令民醫師表示，近10年內，每年乳癌新發個案數已破萬人，早期（0-2期）乳癌新增人數更增73%，約8成患者確診時多為「早期」，代表早期乳癌的治療方式，將影響絕大多數患者。

曾令民醫師指出，乳癌亞型分類眾多，不過近7成患者屬於荷爾蒙陽性（HR+/HER2-）的管腔A型、管腔B1型，其餘是三陰性（約10-15%）、HER2+（約20-25%）。根據亞型、分期等狀況進行不同治療，而荷爾蒙陽性的早期乳癌患者，20年來，都是以標準局部性治療搭配賀爾蒙療法、化療。

荷爾蒙陽性患者 復發風險高

但是，早期乳癌患者，在接受以往的標準治療後，是否能向癌症說再見呢？曾令民醫師說明，在接受治療後，荷爾蒙陽性高復發風險患者中，仍有20%至40%復發，其中8成以上發生在術後的5年內，超過3成發生在術後2年內。無法預測的復發問題，讓許多患者相當憂心。

曾令民說，影響早期乳癌復發的危險因子包括：淋巴結感染與否、腫瘤大小、腫瘤細胞分化程度及Ki-67指數。

若遠端轉移 只能延長壽命

而具有高風險復發的早期乳癌患者，若真的復發，且為遠端轉移，如轉移至骨、肺、肝、腦等，病情即宣告進入晚期，治療目標只能改為延長壽命，而無法治癒；值得注意的是，台灣超過三成的復發患者為多部位的遠端轉移。因此，除了標準局部性治療，以及現有的荷爾蒙療法、化療之外，患者需要術後輔助性治療，降低復發可能性，有機會實現治癒的目標。

林口長庚醫院乳房醫學中心主任郭玟伶醫師指出，荷爾蒙陽性（HR+/HER2-）患者通常會先以荷爾蒙治療、化學治療進行「術前輔助性治療」，藉此縮小腫瘤體積、處理可能已擴散的細胞、提供預後資訊，以及了解未來治療選擇。

淋巴結陽性 別延誤術後治療

而當腫瘤縮小後，此時患者在以標準局部性治療，以手術或放射性治療將剩餘的癌細胞切除或直接治療；再進行術後輔助性治療，以全身性的治療消滅開刀無法移除的癌細胞，以及肉眼無法看見的細微轉移，避免復發，「尤其乳癌細胞非常喜歡躲在血液裡竄流到全身，肉眼完全看不見。」

術後輔助性治療以往透過化療或荷爾蒙治療進行，其風險分別降低16.8%及15-20%。隨著醫藥技術進步飛快，現今高復發風險族群還可搭配細胞周期抑制劑，可有效降低30%以上的復發風險。郭玟伶醫師強調，早期患者檢查後發現「淋巴結陽性」，千萬別延誤術後輔助性治療，才有治癒機會。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/

腫瘤 癌細胞 癌症

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