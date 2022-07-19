我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

留意症狀、定期檢查 遠離乳癌威脅

胡蓬生
乳房攝影檢查可以協助早期揪出異狀、早期治療，建議婦女定期接受檢查。（圖：大千綜合醫院提供）
乳房攝影檢查可以協助早期揪出異狀、早期治療，建議婦女定期接受檢查。（圖：大千綜合醫院提供）

台灣知名歌手朱俐靜因乳癌離世，讓乳癌議題再次引起討論。苗栗市大千綜合醫院指出，乳癌在去年十大癌症死因中高居第四，且罹患乳癌年齡層逐漸下降，因此及早發現乳癌是非常重要的關鍵，留意乳癌常見症狀、定期檢查是兩項應把握的原則。

大千綜合醫院乳癌特別門診醫師陳以涵指出，乳癌常見的症狀包含乳房腫塊、乳頭血狀分泌物、乳頭凹陷、乳房不對稱、皮膚凹陷潰爛或呈現橘皮樣變化、腋下淋巴結腫大等。雖然這些症狀也可能是其他疾病造成，但發生時一定要及早就醫，讓專業醫師診斷，才不致延誤病程。

另外，台灣國建署提供45至69歲婦女每兩年進行乳房攝影檢查，若有乳癌家族史的婦女可提前於40歲接受這項檢查。透過乳房攝影可偵測乳房的鈣化點或腫瘤造成的不對稱，提高早期乳癌的診斷率，同時降低乳癌死亡率。

陳以涵醫師提醒，由於年輕女性乳房較為緻密，可能會降低乳房攝影的診斷率，因此建議配合乳房超音波檢查，增加診斷正確性。

除了掌握留意乳癌常見症狀、定期檢查兩項原則，還可搭配每個月定期自我觸診檢查，就能早期發現、早期治療，遠離乳癌威脅。

攝影 癌症 腫瘤

上一則

對付「蕁麻疹」飲食限制並非聖旨 醫：需釐清病況

下一則

乳癌復發 易隨血液跑全身

延伸閱讀

8歲童橈骨骨折新式石膏固定 順利演奏小提琴參加夏令營

8歲童橈骨骨折新式石膏固定 順利演奏小提琴參加夏令營
遠離乳癌威脅掌握兩原則 醫師：留意症狀並定期檢查

遠離乳癌威脅掌握兩原則 醫師：留意症狀並定期檢查
朱俐靜癌逝 「麻辣鮮師」女星也因乳癌過世死訊瞞2年

朱俐靜癌逝 「麻辣鮮師」女星也因乳癌過世死訊瞞2年
乳癌拖2年害怕治療 乳房內鈣化如「降雪」斑駁

乳癌拖2年害怕治療 乳房內鈣化如「降雪」斑駁

熱門新聞

胡啟民提醒，民眾應在未罹患糖尿病、高血壓或心血管疾病前，就要透過量血壓等方式，好好保養身體及血管。Getty Images

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

2022-07-12 07:01
大里仁愛醫院營養師陳俐妏指出，失智症早期最明顯的症狀就是記憶力退化，「地中海飲食」有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。（大里仁愛醫院提供）

避免老化失智 營養師建議地中海飲食

2022-07-18 06:08
跳繩別過量。(中新社)

每天跳繩4000個減肥 結果她進了手術室

2022-07-16 07:03
圖片來源 ／健康醫療網

老是腰痠背痛、下肢麻木？ 1動作輕鬆改善

2022-07-12 01:59
圖片來源 ／健康醫療網

10個「莫名變胖」的地雷 網嘆：難怪都不會瘦

2022-07-15 01:30
北市聯醫中興院區醫師姜冠宇指出，剛退燒的台灣除需準備3件事，也建議高齡者打追加劑第4劑。（聯合報系資料照片）

BA.5社區感染 醫師：最快20天後再感染 3事項需注意

2022-07-17 05:34

超人氣

更多 >
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺
涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了