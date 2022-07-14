女大生突憂鬱症、學習障礙現象 竟是這種罕病所害

（圖：健康醫療網提供）

20歲女大生小真年初突然發生憂鬱症 與學習障礙現象，並出現肢體顫抖、吞嚥困難、運動失調等嚴重症狀，醫師檢查發現腦部核磁共振異常，最後確診罹患威爾森氏症。

隱性遺傳疾病 病發恐致家庭負擔

奇美醫學 中心胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋表示，威爾森氏症是一種銅離子代謝異常之遺傳性疾病，盛行率約三萬人中有一人得到此病；在臺灣估計有約四百名罹患威爾森氏症的病人。

而此疾病屬於體染色體隱性遺傳，因此病人的父母親通常為無症狀的異常基因攜帶者；突然發病後時常讓整個家庭相當錯愕，嚴重者常演變成肝硬化、癲癇、或嚴重動作障礙疾病，造成家庭沉重的負擔。

威爾森氏症 症狀多元不易診

楊畯棋醫師表示，威爾森式症的初始表現多元，是一種相當不易診斷的疾病。除了廣為人知的肝功能異常外，約五成的病人會以神經學做為初始表現，症狀會以類似帕金森氏症的動作障礙來表現，甚至會發生吞嚥困難或構音障礙等嚴重症狀，另外約有四成病人會伴隨有憂鬱症或人格改變等精神疾病表現。因此，這些病人可能會在精神科、神經內科、家醫科等科別反覆看診，卻找不出正確原因。

早日確診重要 接受藥物治療

及早確診對於威爾森氏症的病人是非常重要的，並接受藥物治療與低銅飲食控制，可阻止疾病繼續惡化。在藥物治療上，須終身服藥以持續將銅從體內排出。通常病人在使用藥物治療後，症狀都能緩解，但若太晚發現，由於銅在體內堆積，恐波及全身器官，對人體產生毒性和破壞，增加致命危險；而為避免體內銅沉積過多，應勿食用含銅較高的食物（如：巧克力、海鮮、內臟、全穀類、堅果與果乾等）及酒精類飲料。

【延伸閱讀】

減重肝指數 仍超標？ 罕病威爾森氏症讓全身堆銅

年輕人手抖要小心！ 有這些症狀恐是得了遺傳罕病

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54415

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw