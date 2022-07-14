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口腔牙齦發炎吃不下暴瘦7公斤 胃食道逆流惹禍

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

臧女士一直有胃食道逆流的困擾，近年更因「橫膈膜疝氣」被轉診到醫學中心。但胃酸逆流的症狀已經嚴重喉嚨、口腔及牙齦的全面性發炎，任何食物都吃不下，從53公斤暴瘦至47公斤，被轉至醫院消化外科，醫師發現除了橫膈膜疝氣，其也因睡眠困擾長期服用大量安眠藥物，影響腸胃功能，胃排空時間是一般人的1.5倍，因此會診身心醫學科調整用藥，再以腹腔鏡修補橫膈膜疝氣，並執行改良式的「270度胃底摺疊手術」，術後第二天，口腔、喉嚨不適明顯緩解，順利進食，第三天出院。

長期食道逆流 恐產生疝氣

台北慈濟醫院消化外科伍超群主任說明，一般來說，臨床上約有9成胃食道逆流的病人是透過內科治療的，因為服藥就能緩解不適，但部分病人因長期的食道逆流，導致橫膈膜出現裂孔，胃往胸腔推擠，產生疝氣；這種情況，藥物雖能治療不適症狀，但胃酸與胃的消化酶長時間逆流，導致食道發炎，長久下來便有癌化可能。

胃底摺疊術 緩解逆流防癌化

要避免癌化就要治根治本，當橫膈膜疝氣的病人來到消化外科，醫師會透過腹腔鏡手術的三個微小切口來修補疝氣，同時施以「胃底摺疊術」，將賁門附近的胃組織包覆於下食道外圍，藉此改善胃與食道交接處肌肉的鬆弛情形，緩解逆流。

不過，伍超群主任指出，不是所有胃食道逆流的患者都需要手術，橫膈膜疝氣可以透過手術有效改善結構性問題，但沒有疝氣、單純逆流的病患，就需要藉由食道壓力測試、24小時酸鹼檢測等精密檢查評估是否適合手術。

出現口腔、牙齦發炎 提高警覺

伍超群主任特別提醒，胃食道逆流已然是現在社會的文明病之一，除了壓力外，安眠藥、肥胖、飲食不節制都可能加劇不適，因此術後保養如：改變生活型態、減重是必需的。

此外，胃酸造成口腔、牙齦的全面發炎非常少見，若有胃食道逆流情況的病人，出現遲遲無法改善的口腔、牙齦發炎，可進一步檢查是否是逆流造成的情形。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54422

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