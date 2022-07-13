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疫情助進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

10醫護全套防護站10小時 五旬確診男成功「開心」重生

記者邱宜君／台北報導
馬偕紀念醫院手術團隊全程穿著乙級防護隔離裝備為病人做手術。（馬偕紀念醫院提供）
馬偕紀念醫院手術團隊全程穿著乙級防護隔離裝備為病人做手術。（馬偕紀念醫院提供）

新冠肺炎目前是第五類法定傳染病，若確診又有其他醫療需求，原本單純的醫療流程都因嚴格感控規定而變得複雜。台灣一名5旬男性面臨「新冠確診」和「主動脈剝離」，多虧馬偕紀念醫院有獨立空調換氣的正壓手術室，還有心臟血管外科10人團隊著全套防護為他開刀，原班人馬不換人，不吃不喝站滿10小時，才讓他撿回一命，在專責病房度過52歲生日，已平安出院。

馬偕醫院表示，這名確診病人確診後呼吸喘，外院發現有心包膜積液而且持續惡化，經專屬通道抵達台北急診隔離區，以電腦斷層檢查與心臟外科醫師判斷，確診為「急性主動脈剝離合併有心包填塞」，需要立刻開刀。隨即由穿著標準防護的人員，護送他經專屬電梯直接進入「雙負壓前室之正壓手術室」，進行緊急手術。

負責執刀的馬偕紀念醫院心臟血管外科主任簡禎彥表示，主動脈剝離分為A型和B型，A型主動脈剝離是指血管病灶範圍涵蓋包含升主動脈，有時甚至包含到主動脈瓣和心臟冠狀動脈，是相當緊急危險。

病人經常前一秒活動自如，下一秒就感到撕裂性的前胸悶痛，疼痛甚至會延伸到背後或脖子，一瞬間便可能發生心肌梗塞、腦中風、昏迷等緊急情況，是與時間賽跑救命的急症。近年因生活飲食習慣的改變，加上高血壓、抽菸等危險因子，導致這類疾病年齡也有下降趨勢。

簡禎彥表示，這項手術時間動輒6至8小時以上，極度考驗醫療團隊的體力和耐力，以往都會安排人員輪替。這次考量病人確診，希望盡可能減少參與的醫療人員，最後以10人小組全程穿著悶熱的乙級防護隔離裝備，以無接替休息、全程站立低頭、不吃不喝也不上廁所的方式，經歷10小時終於完成手術，結束時每個人都汗流浹背、精疲力盡。

簡禎彥表示，多層防護衣和手套阻隔，會影響手部的觸感也會因為面罩起霧而影響視野和手部的觸感，而需更換面罩、放慢速度，維持無菌和動作上也需更加謹慎小心，手術團隊溝通也要必須更加明確而清楚，上述因素都會影響手術流暢度，拉長手術時間。

這項任務能完成，也要慶幸馬偕紀念醫院設立一間獨立空調、固定換氣的「雙負壓前室之正壓手術室」，在疫情期間提供心臟外科、骨科、神經外科、婦產科等外科系必要之手術。院方統計，在脌嚴疫情高峰的5月及6月，「雙負壓前室之正壓手術室」已完成41例各種急重症手術。

手術 疫情 高血壓

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