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8歲童橈骨骨折新式石膏固定 順利演奏小提琴參加夏令營

記者胡蓬生／苗栗報導
容志雄醫師為曾姓少年執行新式石膏固定，讓他順利恢復，生活也未受影響。（大千綜合醫院提供）
容志雄醫師為曾姓少年執行新式石膏固定，讓他順利恢復，生活也未受影響。（大千綜合醫院提供）

8歲曾姓少年跌倒造成手腕橈骨骨折，骨頭雖移位但不嚴重，醫師建議用石膏固定，家長考量孩子有小提琴表演且將參加夏令營，經詢問從台北到苗栗市大千綜合醫院就醫，接受新式石膏固定後，當晚就參加小提琴表演，也順利參與夏令營，恢復良好。

大千綜合醫院指出，過去不少家長遇到小朋友因骨折打石膏總是很頭疼，因傳統石膏又硬又重且不透風，孩子往往難以忍受種種不便，拆石膏時傳統鋸石膏的聲音非常大，又讓小孩嚇得哇哇大哭或想要逃跑，現行新式石膏可解決傳統石膏的缺點，讓家長及小孩不受打石膏的困擾。

大千指出，台北的曾小弟弟運動跌倒，右手撐住地面造成手腕橈骨骨折，檢查發現骨頭雖有移位但不嚴重，醫師建議以石膏固定即可，但家長考量曾小弟弟後續有小提琴表演，且接下來將參加夏令營活動，因此希望尋求能讓他方便活動的石膏，經查詢得知大千曾施行新式石膏固定而前來就醫。

大千骨科醫師容志雄表示，新式石膏有許多優點，包括貼合性及包覆性好，保護力較足夠，如骨折變形較嚴重，可配合在X光下復位；新式石膏外型呈蜂巢狀，方便透氣、不悶熱，當骨頭恢復一定程度時可自行拉開拉鍊拆卸，清洗手部或擦汗後仍可再套回；待骨頭復位完成要拆除時，不需像傳統石膏要用工具鋸除，只需拉開拉鍊即可，對鋸石膏過程感到害怕的小孩是很好的選擇。

此外對有糖尿病心血管疾病或高齡不願意開刀的骨折長輩，新式石膏可幫助骨頭復位之外，也能維持生活自理能力及活動量，不因骨折打石膏而不敢活動，導致肌力及體力嚴重退化，影響長輩生活且造成照顧者的壓力。

他指出，新式石膏的適用方式必須經醫師專業評估，因此建議治療前與醫師討論，才能以適當的治療方式及早恢復健康。

接受新式石膏治療後，曾小弟弟當天拉小提琴都無問題。（大千綜合醫院提供）
接受新式石膏治療後，曾小弟弟當天拉小提琴都無問題。（大千綜合醫院提供）
曾小弟弟使用新式石膏，活動自如不影響生活。（大千綜合醫院提供）
曾小弟弟使用新式石膏，活動自如不影響生活。（大千綜合醫院提供）

糖尿病 骨科 心血管疾病

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