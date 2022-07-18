染疫童康復6周內要當心 慎防MIS-C注意「2狀況」

兒童或青少年在確診後二到六周，若發燒超過100.4℉，且持續24小時，必須緊急送急診。示意圖。(本報資料照片)

新冠病毒在全球肆虐，歐美等地發現不少兒童及青少年罹患新冠肺炎 後，發生「兒童多系統發炎症候群（MIS-C）」，產生全身性發炎症狀，尤其是腸胃道及心血管系統嚴重症狀。

兒童感染新冠肺炎二到六周後，要小心發生MIS-C，目前發生原因不清楚，普遍推測是新冠病毒造成免疫系統失調，進而導致不正常的全身性發炎反應。

MIS-C會引起全身發炎反應，各器官都可能受到影響。據統計，會發燒超過24小時，80%以上的兒童會有腹痛、腹瀉、嘔吐、胸痛、心跳快等症狀，也可能產生結膜炎、紅疹、呼吸急促、咳嗽，甚至頭痛、意識不清、幻覺等症狀。

約50%的MIS-C病例會合併休克與心臟收縮功能異常，也有較高機率合併心肌炎與心包膜積水，超過一半的病例會凝血功能異常。MIS-C往往來得快又急，常需要在治療初期使用強心劑，據統計，MIS-C死亡率高達1-2% 。

目前並沒有一致的治療準則，現行主流治療方式，採靜脈注射同時給予免疫球蛋白與類固醇調節發炎反應，一併開立口服阿斯匹靈預防血栓；若一開始的症狀比較嚴重，或初始治療後反應不佳，則考慮增加類固醇的劑量，或額外使用免疫調節劑治療。

心臟功能異常 八成能恢復

雖然約一半的病例最初會表現休克與心臟收縮功能異常，但這些病例約八、九成在出院時心臟收縮功能會回復正常；冠狀動脈異常病例也有約八成會回復至正常大小。

不過，仍有小部分病例的心臟會有長期的後遺症；急性期產生的休克或血栓，可能是造成長期後遺症的危險因子。

據統計，MIS-C在美國的發生率約10萬分之30，家長必須注意以下兩大重點狀況，若都符合，盡速帶孩子就醫。

1.家中21歲以下兒童或青少年，在新冠肺炎確診後二到六周是否有發燒超過100.4℉，且超過24小時。

2.是否有兩種以上不同系統的症狀？包括神經系統如頭痛、躁動、意識不清等；呼吸系統如咳嗽、呼吸急促、嘴唇發紫等；心血管系統如胸痛、心跳加速、低血壓 等；腸胃道系統如腹痛、上吐下瀉等；黏膜皮膚如紅眼睛、草莓舌、紅疹、肢端腫脹等；其他如淋巴結腫大、喉嚨痛、肌肉 痠痛、關節痛等。