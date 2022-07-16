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工頭糖尿病上身 1餐吃2便當竟瘦10公斤

趙容萱
控制病情，糖尿病患者一定要定時自我測量血糖。（本報資料照片）
控制病情，糖尿病患者一定要定時自我測量血糖。（本報資料照片）

50歲男子在工地當工頭因工作量大、餓得快，中午要吃兩個便當，近三個月竟瘦了十公斤，他樂得減肥，妻子卻憂心，押著他就醫，才發現他罹患第二型糖尿病，男子驚訝，他沒時間吃甜食，便當吃多了竟糖尿病上身。

醫師戴廷羽建議，外食民眾不妨爌肉去肥，雞腿去皮，用礦泉水淋掉油脂，是避免糖尿病上...
醫師戴廷羽建議，外食民眾不妨爌肉去肥，雞腿去皮，用礦泉水淋掉油脂，是避免糖尿病上身小撇步。（圖：台灣澄清醫院中港院區提供）

台灣澄清醫院中港院區家醫科醫師戴廷羽建議，經常外食吃便當民眾，不妨把爌肉去肥、雞腿去皮、油膩青菜用礦泉水過水，戴廷羽說明，目前台灣的糖尿病患者至少230萬人，其中90%為第二型糖尿病，且有年輕化趨勢。第二型糖尿病是一個血糖從正常到不正常緩慢發展的歷程，症狀不明顯，目前認為和家族遺傳、飲食、活動量少的生活習慣、以及肥胖有關。

有人不吃甜食、也不胖，為何會得糖尿病？戴廷羽說，跟遺傳有關，第二型糖尿病，只要父母有一人罹患，子女罹患機率為四成，工頭的母親也有糖尿病。加工食品或油炸物都含高糖，應盡量吃原形的食物。

這名工頭確診罹患糖尿病後，經轉介營養門診提供飲食建議，其妻每天製做健康便當給他帶到工地吃，加上規則服藥，其醣化血色素控制到7%，目前狀況良好。

戴廷羽強調，對糖尿病患者，一定要遵守四大原則：飲食避免高糖、規律運動、服藥控制、定時自我測量血糖。

糖尿病 血糖 肥胖

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