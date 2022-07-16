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罹患「肢端肥大症」 不治療恐減壽5到10年

邱宜君
神經外科主治醫師詹雲凱（左）以及耳鼻喉科主任王瀛標（右），共同執行經鼻內視鏡手術移除腦下垂體腫瘤。（圖：台灣馬偕紀念醫院提供）
神經外科主治醫師詹雲凱（左）以及耳鼻喉科主任王瀛標（右），共同執行經鼻內視鏡手術移除腦下垂體腫瘤。（圖：台灣馬偕紀念醫院提供）

50歲上班族陳先生最近兩年發現自己鞋子愈穿愈緊，額頭、下巴愈來愈突出，經台灣馬偕紀念醫院檢查確診為「肢端肥大症」，每年每百萬人僅2至11人會罹患。經微創手術切除腦下垂體腫瘤，陳先生終於不再「大手大腳」，但仍須長期追蹤。

鞋子愈穿愈緊，額頭下巴愈來愈禿出，有可能是罹患「肢端肥大症」；圖為示意圖。（Ge...
鞋子愈穿愈緊，額頭下巴愈來愈禿出，有可能是罹患「肢端肥大症」；圖為示意圖。（Getty Images）

醫師提醒，病人易有較高機率罹患高血壓、糖尿病、心臟肥大、睡眠呼吸中止症等生長激素過多導致的共病，若未及時治療、追蹤，病人平均壽命減少5到10年。

陳先生術前腦部核磁共振影像之正面切面，紅色箭頭處為腦下垂體腫瘤之位置。（圖：台灣...
陳先生術前腦部核磁共振影像之正面切面，紅色箭頭處為腦下垂體腫瘤之位置。（圖：台灣馬偕紀念醫院提供）

馬偕紀念醫院指出，肢端肥大症是一種少見的疾病，因腦下垂體腫瘤不正常分泌生長激素，除了外觀產生明顯改變，也會有多汗多油、皮膚變粗、性功能障礙等問題，臟器也會因內分泌不正常而增生膨大。

馬偕紀念醫院神經外科主治醫師詹雲凱表示，陳先生經內分泌暨新陳代謝科診斷為肢端肥大症後，核磁共振影像進一步定位長在腦下垂體的腫瘤，並評估適用腦瘤微創手術以及經鼻內視鏡顱底手術。因此，陳先生並未接受傳統開顱手術，就已將腫瘤「連根拔除」，目前在門診追蹤。

馬偕紀念醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師黃俊達表示，手術治癒率與腦下垂體腫瘤大小、外科醫師經驗有關。小於1公分的腫瘤，手術治癒率可高達75%，但若腫瘤較大、已侵犯到周邊組織，手術治癒率只有3到5成，必須仰賴長時間的藥物治療。

黃俊達說，肢端肥大症者已膨大的臟器是「回不去了」，確診後第一要務就在「為臟器膨大設定停損點」，並評估受影響臟器之功能性。這類病人易有較高風險罹患高血壓、糖尿病、心臟肥大，也會因舌頭肥大導致睡眠呼吸中止症，因此需要規則回診追蹤，持續處理因生長激素過多導致的共病。

手術 腫瘤 高血壓

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