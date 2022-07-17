孕婦臨盆前3天確診順利產子 男嬰採檢陰

32歲染疫孕婦在亞大醫院順利產子，她在隔離期滿出院前抱子感謝醫護團隊。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院）

32歲孕婦懷孕第二胎38周時感染新冠肺炎 ，還差五天解隔卻出現產兆，緊急送台灣亞洲大學附屬醫院，醫療團隊立即換上完整防護裝備接生，順利產子，母子均安，男嬰採檢陰。媽媽在隔離期滿出院前，抱子淚眼對醫師直說「永遠感謝醫護團隊！」

亞洲大學附屬醫院婦產科主治醫師陳彥廷說，這名孕婦因染疫居家隔離照護期落紅、規律陣痛，感覺胎兒正在下降，打119求助，由救護車後送至急診，醫療團隊檢查後發現子宮頸口已開四指，醫護立即穿上隔離衣、戴上防護面罩以及N95口罩 ，全副武裝為產婦接生。

陳彥廷指出，這名孕婦生產時掛心會傳染給寶寶，醫護不斷安撫她舒緩心情、專心在生產，並不斷調整子宮收縮藥物及引導她控制呼吸，不到半小時，順利產下男嬰，男嬰採檢新冠肺炎呈現陰性，讓她鬆了一口氣，不斷地感謝醫護團隊的協助。

陳彥廷說明，孕婦染疫不必恐慌，把握「媽媽好，寶寶就好」原則，經醫師評估下可選擇居家照護。孕婦在染疫期間注意呼吸以及血氧，配合醫師評估是否使用抗病毒藥物即可；但若出現呼吸困難、胸悶、血氧濃度低於95%等情況應立即就醫。

陳彥廷也提醒，孕婦注意胎動，若超過兩小時沒有胎動，應主動與胎兒互動，或吃甜食使血糖 上升刺激胎兒，觀察胎動情況是否有改善，若依然沒有胎動，立即就醫檢查。

陳彥廷強調，足月孕婦如果染疫，但在隔離期間出現明確的產兆，要盡速就醫，不用過於擔心，只要好好觀察自己的身體狀況及胎動，相信可以安心迎接新生命的到來。