我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

歐元跌至與美元平價 原因與衝擊一次看

下巴合不攏找不出原因 竟是「肩頸僵硬」造成

健康醫療網
久盯螢幕、低頭看手機，若維持固定姿勢或駝背，容易造成肩頸痠痛。(本報資料照片)
久盯螢幕、低頭看手機，若維持固定姿勢或駝背，容易造成肩頸痠痛。(本報資料照片)

一名年約60的鄭先生（化名），兩年多來嘴巴不明原因地持續性痙攣，導致無法合起；求醫才發現顳顎關節咬合異常，竟是因為「肩頸僵硬」。

鄭先生一度跑遍台灣各大醫院，求助過許多科別，包括牙科、齒顎科、骨科，也至神經內外科做過完整檢查仍找不出原因，甚至一度被診斷為巴金森氏症，花大錢植入腦部晶片卻仍未獲改善。

醫師楊龍駿稱，肩頸肌肉有部分會延伸到顏面顳顎關節，所以肩頸太僵硬的話，整條肌肉拉扯，也有可能會影響到顳顎關節咬合。而由於鄭先生肌肉僵硬的情形較為嚴重，除了以撥筋舒緩放鬆淺層肌肉之外，臨床上也再以小針刀深入將肩頸深層肌肉鬆開。

治療隔日，鄭先生已經有兩年無法閉合的嘴巴終於可以正常合起來了。

在生活壓力大、3C產品使用需求大增的現代社會，辦公族、低頭族……受苦於「肩頸僵硬」的民眾越來越多，楊龍駿提醒，長時間維持同樣姿勢，肌肉缺少活動的機會，自然就會導致肌肉僵硬。而局部僵硬的肌肉未及時處理，緊繃的情形可能沿著整條肌肉向全身上下蔓延，引發不同的症狀，肩頸僵硬酸痛是最常見的，往上延伸往往會造成睡眠障礙、頭暈、頭痛等症狀，往下也常導致背、腰部甚至下肢的酸脹痛。

楊龍駿說，長期頭痛、背痛及腰痛患者，不停找方式治療卻還是無顯著效果的話，即可考慮以撥筋或小針刀的方式，撥動深層肌肉，讓其沾粘或僵硬現象得以舒緩放鬆。一旦肌肉恢復彈性，身體其他相關併發問題也能隨著迎刃而解。

肌肉 關節 骨科

上一則

女性步入更年期煩躁上火？中醫：用這些藥材改善症狀

下一則

睡不好？5大類食物 有助創造「好眠循環」

延伸閱讀

居家辦公導致腰痠背痛、下肢麻木無力 醫揭2危機

居家辦公導致腰痠背痛、下肢麻木無力 醫揭2危機
腕隧道症候群 2招避免半夜「睡到手麻」

腕隧道症候群 2招避免半夜「睡到手麻」
夏日1+1減脂 先冷凍減脂再增肌 輕鬆享瘦無「腹」擔

夏日1+1減脂 先冷凍減脂再增肌 輕鬆享瘦無「腹」擔
養生／重回健身房 5要訣護身

養生／重回健身房 5要訣護身

熱門新聞

胡啟民提醒，民眾應在未罹患糖尿病、高血壓或心血管疾病前，就要透過量血壓等方式，好好保養身體及血管。Getty Images

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

2022-07-12 07:01
醫師徐盛邦說，糖尿病女患者經調整藥物及胰島素施打次數，半年後糖尿血色素降到7.6，血糖獲控制。圖／長安醫院提供

罹糖尿病20年險瞎 她逆轉人生 醫曝：控血糖3妙招

2022-07-08 05:58
圖片來源 ／健康醫療網

老是腰痠背痛、下肢麻木？ 1動作輕鬆改善

2022-07-12 01:59
（圖：健康醫療網提供）

50歲男B肝帶原無症狀 就醫竟確診肝癌第二期

2022-07-11 01:15
（圖：健康醫療網提供）

35歲男莫名血尿 超音波一照「兩側腎臟長滿水泡」

2022-07-11 00:45
乳房攝影檢查可以協助早期揪出異狀、早期治療，建議婦女定期接受檢查。圖／大千綜合醫院提供

遠離乳癌威脅掌握兩原則 醫師：留意症狀並定期檢查

2022-07-08 05:42

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3