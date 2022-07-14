下巴合不攏找不出原因 竟是「肩頸僵硬」造成

久盯螢幕、低頭看手機，若維持固定姿勢或駝背，容易造成肩頸痠痛。(本報資料照片)

一名年約60的鄭先生（化名），兩年多來嘴巴不明原因地持續性痙攣，導致無法合起；求醫才發現顳顎關節 咬合異常，竟是因為「肩頸僵硬」。

鄭先生一度跑遍台灣各大醫院，求助過許多科別，包括牙科、齒顎科、骨科 ，也至神經內外科做過完整檢查仍找不出原因，甚至一度被診斷為巴金森氏症，花大錢植入腦部晶片卻仍未獲改善。

醫師楊龍駿稱，肩頸肌肉 有部分會延伸到顏面顳顎關節，所以肩頸太僵硬的話，整條肌肉拉扯，也有可能會影響到顳顎關節咬合。而由於鄭先生肌肉僵硬的情形較為嚴重，除了以撥筋舒緩放鬆淺層肌肉之外，臨床上也再以小針刀深入將肩頸深層肌肉鬆開。

治療隔日，鄭先生已經有兩年無法閉合的嘴巴終於可以正常合起來了。

在生活壓力大、3C產品使用需求大增的現代社會，辦公族、低頭族……受苦於「肩頸僵硬」的民眾越來越多，楊龍駿提醒，長時間維持同樣姿勢，肌肉缺少活動的機會，自然就會導致肌肉僵硬。而局部僵硬的肌肉未及時處理，緊繃的情形可能沿著整條肌肉向全身上下蔓延，引發不同的症狀，肩頸僵硬酸痛是最常見的，往上延伸往往會造成睡眠障礙、頭暈、頭痛等症狀，往下也常導致背、腰部甚至下肢的酸脹痛。

楊龍駿說，長期頭痛、背痛及腰痛患者，不停找方式治療卻還是無顯著效果的話，即可考慮以撥筋或小針刀的方式，撥動深層肌肉，讓其沾粘或僵硬現象得以舒緩放鬆。一旦肌肉恢復彈性，身體其他相關併發問題也能隨著迎刃而解。