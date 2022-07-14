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頸部腫脹別忽視 可能是「唾液腺結石」作祟

記者陳弘逸／高雄報導
60多歲男病患，因平時飲水較少，有抽菸習慣，經檢查發現右下頷腺管路中藏有多棵大大小小的結石。(圖:義大醫院耳鼻喉部科主任王建忠提供)
60多歲男病患，因平時飲水較少，有抽菸習慣，經檢查發現右下頷腺管路中藏有多棵大大小小的結石。(圖:義大醫院耳鼻喉部科主任王建忠提供)

頸部腫了好大顆！台灣高雄義大醫院耳鼻喉科主任王建忠分享治療2名唾液腺結石患者的經驗；前者為男性堆積多顆大大小小的結石，後者是女性結石大小達0.9公分幾乎將下頷腺阻塞，發病時，不僅讓頸部異常腫脹，更讓生活大受影響，因此醫師提醒，有抽菸、口腔不潔等不良習慣的民眾應特別注意。

王建忠表示，4月初收治一名60多歲男病患，因平時飲水較少，有抽菸習慣，導致右下頸部時常腫脹，原本該症狀偶爾會出現，但卻變得頻繁，導致身體不適，症狀長達一個多月，便到醫院求診。

院方先是透過電腦斷層發現有大大小小的結石堆積在右下頷腺管路中，為求慎重，王建忠進一步用唾液腺內視鏡檢查，卻赫然發現藏有更多顆結石，連他都驚訝，「大概醫治病患經驗中最多的一次」，也說明電腦斷層檢查，未必能找出所有唾液腺管結石。

年約30多歲的女性2年前出現唾液腺結石症狀，直到近期才到醫院求診，結石已累積達0...
年約30多歲的女性2年前出現唾液腺結石症狀，直到近期才到醫院求診，結石已累積達0.9公分。(圖:義大醫院耳鼻喉部科主任王建忠提供)

另一名受治病患為30多歲的女性，2年多前，就有出現類似症狀，起初並不以為意，但症狀愈來愈嚴重，對生活造成影響才來就醫；經檢查，發現管徑僅約0.2公分的下頷腺，被一顆0.9公分結石塞住。

王建忠說，經過微創唾液腺內視鏡，配合鈥雷射碎石手術，才將這顆大結石取出，同時也保留下頷腺，避免傳統切除下頷腺造成疤痕、疼痛、神經損傷等併發症，順利將該病患治癒。

王建忠說，唾液腺管結石症狀初期會造成頸部腫脹，用餐後，約1至2個小時後會消退，若病症持續，沉積物由小變大，症狀就會越來越明顯，通常醫師會透過手部觸壓口底、頸部等方法，初步檢視患者是否腫痛或有硬塊來判別。

王建忠提醒，唾液腺管結石的病因不可考，但有吸菸習慣，飲水較少，口腔衛生較差或相關慢性發炎的狀況，都可能增加結石機會。

義大醫院耳鼻喉部科主任王建忠說，唾液腺內視鏡手術治療病患，最有成就感的不外乎就是...
義大醫院耳鼻喉部科主任王建忠說，唾液腺內視鏡手術治療病患，最有成就感的不外乎就是解決大顆或拿出多顆的結石。(圖:義大醫院耳鼻喉部科主任王建忠提供)

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