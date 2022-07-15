「窩溝封填」防齲齒 6~8歲最適合

窩溝封填是一種加強性的預防方式，能大幅減少蛀牙機率，但不代表牙齒就不會蛀牙。（本報資料照片）

聽過「窩溝封填」嗎？不少民眾聽到「窩溝封填」第一反應是疑惑？其實窩溝封填是用來在牙齒表面上的微小裂溝隙加上一層保護劑，可將食物殘渣和細菌阻擋在外，使牙齒更容易清潔，且不易造成齲齒。

台灣牙醫診所陳建宏醫師指出，小朋友的恆牙約6~7歲長出，首先長出的是乳牙後方的恆牙第一大臼齒，而臼齒咬合面上有許多不易清潔的窩溝，使牙齒易有齲齒的潛在危險。

所謂的窩溝，指的是臼齒咬合面上凹凸不平的部分，有些甚至比牙刷刷毛還細小且不易清潔，非常容易堆積食物殘渣和細菌，進而造成齲齒。陳建宏說，窩溝封填能在牙齒表面形成一層保護劑。而用來窩溝封填的材料是一種特殊的牙科樹脂，它有較好的流動性，可深入牙齒溝隙，與牙齒緊密結合，進而達到封填的效果；此種封填劑的安全性高，無毒性或副作用，封填後不會造成小朋友的不適感。

陳建宏補充說，最適合窩溝封填的時機是六到八歲，家長可以觀察孩子兩顆乳牙小臼齒後方是否已經完整長出第一顆大牙，也就是所謂的第一大臼齒，這時即可請牙醫師評估是否適合封填。

陳建宏醫師提醒，窩溝封填是一種加強性的預防方式，能大幅減少蛀牙機率，但不代表牙齒就不會蛀牙，接受窩溝封填後，建議民眾至少每半年定期回牙科醫療院所檢查，定期追蹤，才是保健牙齒的最佳之道。

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