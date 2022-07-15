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B肝男多年抽血正常 竟罹肝癌2期

趙容萱
脂肪肝可能演變為肝癌，醫師呼籲民眾應做好控制體重，遠離脂肪肝。（本報資料照片）
脂肪肝可能演變為肝癌，醫師呼籲民眾應做好控制體重，遠離脂肪肝。（本報資料照片）

50歲林姓男子為B型肝炎帶原者，多年固定在診所抽血檢查追蹤都正常，直到日前因血液中肝癌的腫瘤標記指數異常，轉介至醫院腹部肝臟超音波檢查，赫然發現肝臟有3公分腫瘤，為第二期肝癌。

台灣亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科主任陳家禹說明，肝臟是沉默的器官，尤其慢性B、C型肝炎患者更是肝癌的高危險群，除了定期抽血檢查肝發炎指數、腫瘤標記外，務必要定期透過腹部肝臟超音波檢查追蹤，才能找出微小的病灶。

林姓男子表示，他是B型肝炎帶原者，平常偶爾想起才會到診所抽血，不過長年下來數值都正常，也沒到醫院做腹部肝臟超音波檢查，這一次因為驗出甲型胎兒蛋白數值升高，經診所醫師轉介安排腹部肝臟超音波檢查，沒想到檢查結果，肝臟腫瘤經3公分，確診為第二期肝癌。

此外，醫師呼籲，脂肪肝可能演變為肝癌，民眾應做好控制體重、均衡飲食、規律運動，遠離脂肪肝。

陳家禹說明，B型肝炎患者抽血時會檢查肝發炎指數評估指標GOT及GPT濃度，以及血清中的甲型胎兒蛋白，作為肝癌的腫瘤標記，但指數正常並不代表肝臟沒有問題，仍須搭配腹部肝臟超音波檢查，才能更加精準。

陳家禹強調，僅靠抽血檢查可能會忽略小型肝癌，例如2公分以下肝腫瘤，有少部分病人甲型胎兒蛋白數值不會升高，但肝癌細胞的生長速度快，等到出現症狀時，往往已經到了肝癌晚期，因此腹部超音波檢查相當重要，可以揪出微小的肝臟腫瘤，早期發現治療，提高治癒機率。

陳家禹提醒，肝癌初期大多沒有症狀，患者若是出現疲倦、體重減輕、黃疸、腹部疼痛等症狀時，都已經到了肝癌末期，因此B型肝炎患者就算平常抽血指數正常，每半年也必須要定期做腹部肝臟超音波檢查，才不會釀成後患。

陳家禹醫師說，林姓病患至醫院腹部肝臟超音波檢查，發現肝臟有3公分腫瘤，為第二期肝...
陳家禹醫師說，林姓病患至醫院腹部肝臟超音波檢查，發現肝臟有3公分腫瘤，為第二期肝癌。(圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供)

腫瘤 指數 癌細胞

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