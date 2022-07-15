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59歲男堅持民間療法 半年內胃癌惡化

李樹人
若飯後有嘔吐等症狀應馬上就醫，以利診斷是否罹患胃癌。（本報資料照片）
若飯後有嘔吐等症狀應馬上就醫，以利診斷是否罹患胃癌。（本報資料照片）

食療、氣功、赤腳走路吸地氣，59歲男子去年9月確診胃癌，已經到了第四期，但他卻堅持不做化療，在半年內嘗試多種自然療法，但症狀持續惡化，嚴重腹痛。醫師提醒，癌友應在正規醫療下，積極抗癌，以免錯失治療黃金時機。

台灣台中慈濟醫院一般外科主任余政展表示，早期胃癌症狀不明顯，常被誤認為一般腸胃疾病，一旦出現嚴重腹痛、糞便帶血、體重急劇下降、黃疸（眼睛和皮膚發黃）、腹部積水、吞嚥困難等症狀，大都到了晚期，治療相對棘手。醫師提醒，若有飯後嘔吐等症狀，應馬上就醫，以利診斷是否罹患胃癌。

治療胃癌以手術及化療為主，但該個案拒絕化療，嘗試多種民間療法，在友人介紹下，常至地氣充沛的奇山異地，光著腳掌踩在土地，認為吸取地氣，有助於抗癌。

去年9月確診晚期胃癌，歷經近半年的民俗療法，胃癌組織仍持續擴大，今年2月，因腹部劇痛，而至台中慈濟醫院就醫，電腦斷層影像顯示，癌細胞轉移至腹主動脈旁邊的後腹腔淋巴結，腫瘤已達4.5公分，無法動刀切除。

余政展指出，經評估後，個案接受「化療合併免疫藥物」，三個月後，反應良好，原發病灶與轉移的淋巴結顯著縮小，且腫瘤小到一定程度，決定切除三分之二的胃，加上擴大淋巴廓清手術。

「手術成果令人驚喜。」余政展說，取出近百顆淋巴結，逐一化驗，並未找到癌細胞，幾乎可以說是完全緩解，癌症期別從原本四期逆轉為一期，建議他持續一年口服化療，作為鞏固療法。

一般來說，胃癌患者對於「化療合併免疫藥物」反應率僅十分之一，余政展指出，該名個案相當幸運，僅僅用藥三個月，腫瘤幾乎消失不見，癌指數明顯降低。

余政展表示，若要預估胃癌對免疫治療的效果，可以檢測PD-L1生物標記，並計算綜合陽性分數（CPS），分數愈高愈好，該名個案分數偏高，在用藥之前，就預估應有不錯的療效。

手術 腫瘤 癌細胞

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