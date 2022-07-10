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男童「過敏性休克」險喪命 阻斷過敏原遠離死神

健康醫療網／記者曾正豪報導

，某日在學校吃營養午餐時，未注意而食用餐盒裡的鳳梨蝦球，20分鐘後感覺到呼吸困難，校護趕緊撥打119送醫，男童在救護車行駛中已失去意識，到達台南奇美醫學中心急診時，醫師發現男童皮膚通紅、呼吸急促、嘴唇發紫，立刻診斷為全身性嚴重過敏反應，緊急肌肉注射腎上腺素，再給予支氣管擴張劑及和注射類固醇，五分鐘後呼吸急促與嘴唇發紫症狀緩解，住院幾天後順利出院。

不輕忽過敏反應 症狀嚴重恐休克

奇美醫學中心兒科部主治醫師陳威毓說明，過敏性休克是一種嚴重的全身性過敏反應，常見症狀包括皮膚紅疹發癢、嘔吐、頭暈、眼皮腫、舌頭或咽喉發生腫脹、呼吸困難甚至低血壓、休克，而症狀是又急又快，若是沒有及時處置，可能會在幾分鐘至半小時內快速惡化，使人暈厥而有致命危險。

而可能導致過敏性休克的原因則是藥物、食物及昆蟲毒液，其中以藥物最為常見；另外在野外要小心蜂螫或是紅火蟻叮咬，因其也可能造成過敏性休克；至於食物引起的過敏性休克，在臺灣以海鮮、雞蛋、牛奶較為常見，國外則為花生、堅果占多數。

過敏性休克治療 及時搶救化險為夷

陳威毓醫師表示，病人在暴露過敏原之後，一旦產生全身性過敏反應，初期可能會覺得皮膚發癢、鼻塞、喉頭緊縮感、吸不到空氣、眼前發黑、冒冷汗、站不穩，此時要請病人立即平躺，即使還有意識也須避免起身站立，並且立即求救119告知有可能為過敏性休克，病人或是周遭的照護者手邊若有腎上腺素注射筆且受過訓練，應立即給予病人注射腎上腺素。

施打腎上腺素 皆應送醫觀察治療

陳威毓醫師提醒，腎上腺素是一種血管收縮劑，倘若及時施打，大約5至10分鐘就會改善咽喉腫脹，讓氣管平滑肌放鬆擴張，同時讓血管收縮改善低血壓，如此一來就有機會阻斷過敏性休克快速惡化；值得注意的是施打腎上腺素之後無論症狀有無明顯改善，都建議送醫接受後續觀察及治療。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54382

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過敏 醫學 血壓

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