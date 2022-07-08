我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺安倍晉三嫌犯認了：對前首相不滿 打算殺死他

日前首相安倍遭槍擊 搶救無效身亡 享壽67歲

遠離乳癌威脅掌握兩原則 醫師：留意症狀並定期檢查

記者胡蓬生／苗栗報導
乳房攝影檢查可以協助早期揪出異狀、早期治療，建議婦女定期接受檢查。圖／大千綜合醫院提供
乳房攝影檢查可以協助早期揪出異狀、早期治療，建議婦女定期接受檢查。圖／大千綜合醫院提供

台灣知名歌手朱俐靜因乳癌離世，讓乳癌議題再次引起討論。苗栗市大千綜合醫院指出，乳癌在去年10大癌症死因中高居第四，且罹患乳癌年齡層逐漸下降，因此及早發現乳癌是非常重要的關鍵，留意乳癌常見症狀、定期檢查是2項應把握的原則。

大千綜合醫院乳癌特別門診醫師陳以涵指出，乳癌常見的症狀包含乳房腫塊、乳頭血狀分泌物、乳頭凹陷、乳房不對稱、皮膚凹陷潰爛或呈現橘皮樣變化、腋下淋巴結腫大等。雖然這些症狀也可能是其他疾病造成，但發生時一定要及早就醫，讓專業醫師診斷，才不致延誤病程。

另外，國建署提供45至69歲婦女每2年進行乳房攝影檢查，若有乳癌家族史的婦女可提前於40歲接受這項檢查。透過乳房攝影可偵測乳房的鈣化點或腫瘤造成的不對稱，提高早期乳癌的診斷率，同時降低乳癌死亡率。

陳以涵醫師提醒，由於年輕女性乳房較為緻密，可能會降低乳房攝影的診斷率，因此建議配合乳房超音波檢查，增加診斷正確性。

除了掌握留意乳癌常見症狀、定期檢查兩項原則，還可搭配每個月定期自我觸診檢查，就能早期發現、早期治療，遠離乳癌威脅。

陳以涵醫師建議多留意乳癌常見症狀，並定期接受檢查，才能遠離乳癌威脅。圖／大千綜合...
陳以涵醫師建議多留意乳癌常見症狀，並定期接受檢查，才能遠離乳癌威脅。圖／大千綜合醫院提供

攝影 癌症 腫瘤

上一則

孩童染新冠高燒 中醫師教2退燒法

下一則

罹糖尿病20年險瞎 她逆轉人生 醫曝：控血糖3妙招

延伸閱讀

朱俐靜癌逝 「麻辣鮮師」女星也因乳癌過世死訊瞞2年

朱俐靜癌逝 「麻辣鮮師」女星也因乳癌過世死訊瞞2年
乳癌拖2年害怕治療 乳房內鈣化如「降雪」斑駁

乳癌拖2年害怕治療 乳房內鈣化如「降雪」斑駁
乳癌成文明病 每36分鐘增1例 妙齡女4大問題釀病

乳癌成文明病 每36分鐘增1例 妙齡女4大問題釀病
新研究：乳癌夜間擴散最快 診療方式可能改變

新研究：乳癌夜間擴散最快 診療方式可能改變

熱門新聞

台中慈濟醫院一般外科主任余政展說明阿嬤的胃鏡檢查結果，竟發現胃癌病灶。圖／台中慈濟醫院提供

8旬老嫗胃噁心原是罹癌 經醫檢查竟與她愛吃這個有關

2022-07-01 05:10
(取材自健康醫療網)

不注意血壓恐併發重症 醫授「2法則」戰勝高血壓

2022-07-06 00:45
（圖：健康醫療網提供）

你出現功能衰退徵兆了嗎？9動作提升肌力、靈活度

2022-07-04 00:45
(取材自健康醫療網)

普拿疼會殘留體內？吃多傷身？藥師揭真相

2022-07-02 00:45
醫師戴廷羽建議，外食民眾不妨爌肉去肥，雞腿去皮，用礦泉水淋掉油脂，是避免糖尿病上身小撇步。(圖:澄清醫院中港院區提供)

1餐吃2個便當卻瘦10公斤 就醫才發現得了糖尿病

2022-07-06 01:25
楊大緯分享胸痛口訣，若出現4種情形需注意是不是急性心肌梗塞。 圖／翻攝自楊大緯臉書

胸痛記住這口訣 出現這4狀況需注意是否為急性心肌梗塞

2022-06-30 06:02

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三中彈 搶救無效身亡 享壽67歲

不斷更新／前日相安倍晉三中彈 搶救無效身亡 享壽67歲
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作
南京女大學生謀殺案 被害人男友判死刑

南京女大學生謀殺案 被害人男友判死刑