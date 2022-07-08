遠離乳癌威脅掌握兩原則 醫師：留意症狀並定期檢查

乳房攝影檢查可以協助早期揪出異狀、早期治療，建議婦女定期接受檢查。圖／大千綜合醫院提供

台灣知名歌手朱俐靜因乳癌離世，讓乳癌議題再次引起討論。苗栗市大千綜合醫院指出，乳癌在去年10大癌症 死因中高居第四，且罹患乳癌年齡層逐漸下降，因此及早發現乳癌是非常重要的關鍵，留意乳癌常見症狀、定期檢查是2項應把握的原則。

大千綜合醫院乳癌特別門診醫師陳以涵指出，乳癌常見的症狀包含乳房腫塊、乳頭血狀分泌物、乳頭凹陷、乳房不對稱、皮膚凹陷潰爛或呈現橘皮樣變化、腋下淋巴結腫大等。雖然這些症狀也可能是其他疾病造成，但發生時一定要及早就醫，讓專業醫師診斷，才不致延誤病程。

另外，國建署提供45至69歲婦女每2年進行乳房攝影 檢查，若有乳癌家族史的婦女可提前於40歲接受這項檢查。透過乳房攝影可偵測乳房的鈣化點或腫瘤 造成的不對稱，提高早期乳癌的診斷率，同時降低乳癌死亡率。

陳以涵醫師提醒，由於年輕女性乳房較為緻密，可能會降低乳房攝影的診斷率，因此建議配合乳房超音波檢查，增加診斷正確性。

除了掌握留意乳癌常見症狀、定期檢查兩項原則，還可搭配每個月定期自我觸診檢查，就能早期發現、早期治療，遠離乳癌威脅。