35歲男莫名血尿 超音波一照「兩側腎臟長滿水泡」

（圖：健康醫療網提供）

35歲M先生，過去無特殊疾病史，身體沒有任何症狀，直到近來接受公司員工健康檢查，卻發現有血尿情況。經建議至新竹臺大分院生醫醫院竹東院區腎臟科門診做進一步檢查，醫師安排腎臟超音波檢查發現兩側腎臟有許多大小不一的水泡，診斷為多囊腎。醫師因此建議家屬也要檢查，並需要定期門診追蹤。

多囊腎多為遺傳 惡化恐洗腎或腎臟移植

新竹臺大分院腎臟內科張勤斌醫師說明，多囊腎常見的原因是遺傳性腎臟病，稱為自體顯性多囊性腎臟病，是基因缺陷引起的多囊腎。多囊腎病人可能出生時腎臟就有囊腫；普遍在30-40歲後，因有症狀後才診斷。目前因健康檢查的觀念普遍，也可能因尿液檢查異常或超音波檢查而發現。病人腎臟功能會因年齡增長會漸漸變差，可能惡化為末期腎病變，需要長期接受透析治療或接受腎臟移植。

張勤斌醫師指出，為了防止腎功能惡化，改善生活方式是第一步，平時須注意血壓 是否偏高，如果偏高則建議服用降壓藥物來控制血壓，保持適當的血壓對於延緩腎臟功能惡化是很重要的。日常生活適當控制水量攝取與飲食調整，減少鹽分攝取與適當運動對於延緩腎臟功能惡化也有助益。近年來也有新的藥物可以抑制進展。

調整飲食、飲水 搭配藥物延緩惡化

一般腎臟功能正常時建議每天至少飲水2公升並視身體狀況調整。但如果腎功能不良或合併其他疾病，要諮詢醫師，以確定適合自己的飲水量。關於飲食控制，則需根據醫師、營養師的指導，限制鹽分和適當的卡路里攝入量，維持適當血壓和體重。另外，根據腎臟功能的狀態，須注意蛋白質 的攝入量。

藥物治療方面，目前有抑制囊腫增長速度的藥物，該藥物限用於已出現病情迅速惡化跡象之第3期慢性腎臟病的18至50歲自體顯性多囊性腎臟病患者，且腎臟影像呈雙側瀰漫性水泡，病情須符合特定條件，如一年之內eGFR(腎絲球濾過率值)下降≧5.0mL/min/1.73 m2或五年內eGFR 每年下降≧2.5 mL/min/1.73 m2，且排除其它如脫水、藥物、感染、阻塞等原因所致。使用時須定期檢查肝功能與血中電解質濃度，因藥物會增加排尿次數需補充適當的水分。

張勤斌醫師提醒，多囊腎為一種基因變異的疾病，目前尚無治癒此疾病的治療方法，唯有透過早期診斷，了解減緩腎功能惡化的生活方式，監控血壓才能延緩進入透析的時程。

磁振造影下，左圖為多囊腎，右圖為正常腎臟。

【延伸閱讀】

防第四高「高腎壓」醫界、產業界聯合推：腎臟病早篩早治！

糖友、腎友福音！ 「新一代降血糖 藥」排糖同時保護腎

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54353

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw