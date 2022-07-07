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居家辦公導致腰痠背痛、下肢麻木無力 醫揭2危機

記者胡瑞玲／台北報導
長時間工作、戶外活動減少，導致病患抱怨腰痠背痛及下肢麻木無力的比例大增。聯合報系資料照
長時間工作、戶外活動減少，導致病患抱怨腰痠背痛及下肢麻木無力的比例大增。聯合報系資料照

新冠肺炎疫情肆虐2年，民眾居家辦公及在家活動的時間增長、健身房及戶外活動減少，就診病患抱怨腰痠背痛及下肢麻木無力的比例大增，台灣北市聯醫和平婦幼院區骨科主治醫師羅逸帆表示，不良姿勢及欠缺身體肌肉訓練常為退化及骨質流失的潛在危險因素，適當調整生活習慣及鍛鍊核心肌群，能有效減少疼痛。

羅逸帆指出，因社會高齡化、疫情導致外出減少，運動量及曬太陽的頻率下降，許多人在家因跌倒或彎腰搬重物，產生潛在的壓迫性骨折。若是止痛藥及背架使用無效者，骨泥注射來替代受傷疏鬆的骨頭是為一個不錯的選擇，俗稱「灌漿」或者「椎體成形術」。

手術可採局部麻醉，定位後由背部後方打入穿刺套管並注入骨泥，傷口小如原子筆尖，做完即可返家，手術過後3個月內建議補充足量鈣質及維生素D，避免彎腰或者負重，直到骨頭與骨泥密合為止；羅說，並非所有脊椎骨折都適合打骨泥，壓迫性骨折有時潛在爆裂性骨折的風險，應先由專業骨科醫師評估檢查分析，今年7月起耗材新制上路，預計將嘉惠更多病患。

羅逸帆表示，一般年輕人的背痛以肌肉筋膜疼痛為主，偶有些椎間盤疾患；而年長者以退化性脊椎關節炎及滑脫為主，潛在一些骨質疏鬆的壓迫性骨折也會發生，非壓迫性骨折的大多數病患可以先用消炎止痛藥及肌肉鬆弛劑，增減加入神經止痛劑作為保守治療。

若是症狀緩解無效，可以採取復健及局部注射做進階治療，仍疼痛難耐及復健效果不佳者，往往都採取住院行手術減壓或者融合固定術；若因心理或生理因素無法開刀者，可採「高頻熱凝療法」作為止痛方式，利用電磁波所產生的熱及波長，針對脊椎神經使其對疼痛的感覺降低（即去敏化）。

術後不但無須住院，且費用相對於開刀廉價，但若有嚴重的脊椎滑脫及神經管狹窄、破裂的椎間盤、腫瘤壓迫或者骨折並不適用，應先由專業醫師的評估後實施；熱凝療法止痛除用在脊椎，也可用於肩膀及膝蓋疾患，有效控制疼痛，減少復健的次數及藥物的使用。

鍛鍊核心肌群部分，羅逸帆表示，棒式運動是藉由前臂和腳尖接觸地面，將身體撐起像一塊平板的基礎訓練動作。在撐起身體的過程中，腹部、臀部和腿部肌肉都必須出力，因此是鍛鍊核心肌群很好的方法，且無論是健身運動或瑜珈，棒式運動都是基礎的入門動作。

經過棒式運動的訓練，增加背部核心肌群的強度，減少脊椎骨以及中軸股的耗損機會及壓力，減少下背痛以及退化的機會，若能有正確的姿勢及訓練，效果不輸藥物控制長期下背疼痛；但若有急性背部疼痛、外傷或者手肘或肩膀關節受傷的人，不適合做棒式。

年長者若肌肉力量較弱，可嘗試將背部打直、雙手上舉往後貼近雙耳停留數秒，抑或平躺在床上將臀部抬離床板做提臀的動作，也是效果不錯的方式。

肌肉 手術 健身

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