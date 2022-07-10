我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

1顆普拿疼殘留體內5年？ 正確服用 把握5不原則

江良誠
止痛藥最好由醫囑正確使用。（Getty Images）
止痛藥最好由醫囑正確使用。（Getty Images）

網傳「一顆普拿疼會殘留在身體五年，有人經痛時就吃普拿疼，30歲就洗腎了。」讓許多民眾擔心吃多傷身，寧願選擇忍痛也不吃藥。藥師指出，其實民眾只要依據醫師或藥師指示下，正確使用止痛藥大部分都是安全的。

近年因為疫情，止痛藥成為家庭常備藥品，用來緩解輕微不適的症狀，不過，止痛藥吃太多，會不會在體內殘留，也讓民眾擔心。台灣南投醫院藥師劉秀慧藥師表示，其實止痛藥如果藥效為四至六小時，也就是四至六小時後在體內的濃度就會下降，長效劑型則在體內殘留三至六天即完全排除。

止痛藥主要包括中樞止痛藥（例如普拿疼）與非類固醇消炎止痛藥兩類，藥劑科主任林鴻昌說，普拿疼為肝臟代謝，成人每24小時不得超過4000毫克，且需分成多次，至少間隔四小時服用，有飲酒習慣或B型、C型肝炎者、嚴重肝病或肝硬化者，應謹慎使用並依照醫師或藥師指示服用藥品；而慢性腎臟病的病人則建議盡量避免使用非類固醇消炎止痛藥。

民眾止痛藥五不原則：

1.不過量

不過量使用普拿疼指示藥品，並依照醫師或藥師指示服用。

2.不喝酒

使用止痛藥應避免飲酒，因可能造成肝損害。

3.不併用

不要同時服用兩種以上含普拿疼藥品，以免造成肝損害，至於洗腎或是有慢性腎衰竭的病人，建議不要使用非類固醇消炎止痛藥，可能加重對腎臟的傷害。

4.不空腹

長期使用非類固醇消炎止痛藥可能出現腸胃不適，胃腸出血宜與食物一起服用或在飯後服用。

5.不亂買

不明來源的藥品，不聽、不信、不買、不推薦。

疫情 常備藥

上一則

二尖瓣脫垂 9成患者無症狀

延伸閱讀

糖友、腎友 也是骨鬆高危險群

糖友、腎友 也是骨鬆高危險群
中西醫聯手 6歲娃脫離異位性皮膚炎癢癢人生

中西醫聯手 6歲娃脫離異位性皮膚炎癢癢人生

普拿疼會殘留體內？吃多傷身？藥師揭真相

普拿疼會殘留體內？吃多傷身？藥師揭真相
1顆普拿疼殘留體內5年？藥師建議服止痛藥5不原則

1顆普拿疼殘留體內5年？藥師建議服止痛藥5不原則

熱門新聞

醫師徐盛邦說，糖尿病女患者經調整藥物及胰島素施打次數，半年後糖尿血色素降到7.6，血糖獲控制。圖／長安醫院提供

罹糖尿病20年險瞎 她逆轉人生 醫曝：控血糖3妙招

2022-07-08 05:58
(取材自健康醫療網)

不注意血壓恐併發重症 醫授「2法則」戰勝高血壓

2022-07-06 00:45
（圖：健康醫療網提供）

你出現功能衰退徵兆了嗎？9動作提升肌力、靈活度

2022-07-04 00:45
醫師戴廷羽建議，外食民眾不妨爌肉去肥，雞腿去皮，用礦泉水淋掉油脂，是避免糖尿病上身小撇步。(圖:澄清醫院中港院區提供)

1餐吃2個便當卻瘦10公斤 就醫才發現得了糖尿病

2022-07-06 01:25
（圖：健康醫療網提供）

常吃大魚大肉恐離糖尿病不遠 中醫調理抗併發症

2022-07-04 01:15
書田診所整形美容科主任醫師黃季怡說，當發生挫傷時早期的適當處置，可減少腫塊或疤痕生成的機會。若有患部外觀異常、活動受限或感覺麻木，甚至腫塊邊界不明顯時等狀況速就醫。圖／書田診所提供

45歲女搬家撞傷手臂瘀青 過2年竟變腫瘤

2022-07-06 05:20

超人氣

更多 >
全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名
華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮
誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑

誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑
中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請
刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生

刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生