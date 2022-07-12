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想出國又怕搭機染疫？醫：注意2件事反而更安全

肝病莫輕忽 別讓疫情延誤回診

許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）
疫情已拖了兩年多，有些病因為失去檢查的契機，癌症可能因此坐大。(Getty Images)
疫情已拖了兩年多，有些病因為失去檢查的契機，癌症可能因此坐大。(Getty Images)

一位老先生老是去醫院。

好友問他：「你看起來那麼健壯，為什麼老是往醫院跑？」

老先生：「疫情那麼嚴重，大家都不敢出門看醫生，醫生怎麼活下去？」

好友：「那醫生有開藥嗎？」

老先生：「當然有啊，不然藥師怎麼活下去？」

好友：「那你把藥拿回家，藥都有吃嗎？」

老先生：「當然沒有啊！吃了怎麼活下去？我就是不吃藥，才能活到這把年紀！」

有人諱疾忌醫，有人整天往醫院跑，鐘鼎山林各有天性，尤其疫情嚴峻當中，有病又不敢去醫院，怕被感染，「去與不去間，真的妾身千萬難！」

有些工作，越是危險的地方，越是非去不可，例如消防隊員打火兄弟不去打火，捨我其誰？對抗疾病，尤其傳染病，醫護人員常常要冒著自身被染疫的危險，照常上班甚至更加忙碌，因為這是醫護人員的天職。

有些病可稍稍忍一忍，隔一段時間再去就醫，但有些時候，例如要臨盆了，不去醫院怎麼行？有些病例如心肌梗塞，不緊急就醫，恐怕失去治療的契機。

疫情已拖了兩年多，有些病因為失去檢查的契機，尤其癌症可能因此坐大，隔了兩年未定期檢查，等到症狀出現才求醫，可能就太晚了。例如民眾好發的肝癌，長得最快的，不到一年就可以從一公分長到十公分以上，雖然長得慢的也有。因此，即使疫情方興未艾，凡是B、C肝病友，最好每半年做一次腹部超音波檢查，至少每年一「超」，才不會讓彩色人生變黑白。

總之，不去看醫生，不僅醫生活不下去，可能「眾生」也會有健康的隱憂。因此，此時此刻，人潮多的地方少去一點，但醫療院所這個保命的地方，還是要記得光顧，利己利人，何樂而不為？

疫情 癌症

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