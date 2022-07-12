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8旬老嫗愛吃「這一物」 胃噁心竟是胃癌上身

劉柏均
8旬老婦因好食醃漬物，去年感到胃噁心不舒服等症狀，經查竟罹患胃癌。(Getty Images)
8旬老婦因好食醃漬物，去年感到胃噁心不舒服等症狀，經查竟罹患胃癌。(Getty Images)

88歲老婦胃部持續脹氣、惡心、嘔吐，且感到痠痛，經醫師檢查結果為罹患胃癌；但家屬見她年事已高，猶豫是否該積極治療。但老婦身體狀況佳，且意志堅定要切除「壞東西」，醫師以腹腔鏡施行微創胃切除手術，術後三天即可下床。

台灣台中慈濟醫院一班外科主任余政展表示，「手術切除三分之二的胃，微創腹腔鏡手術幾個傷口癒合後幾乎看不到，最大三公分。」曾為超過90歲胃癌病人開刀的余政展說，對高齡長輩來說，微創手術傷口小、較不痛，術後3天可下床，降低肺炎等併發症風險，積極治療能更快恢復正常生活。

婦人指出，去年感覺胃部痠痛且持續脹氣，伴隨惡心、嘔吐症狀，原本自行煮青草茶搭配服用中草藥，卻一直沒改善。家人透露，婦人體能狀況不錯，平日還能下田工作，長年務農偏愛好下飯的醃漬食品，家裡備有大醃缸自製醃菜，長年搭配煮粥、炒高麗菜等各種料理，近十年隨歲數漸長，口味愈來愈重。

余政展分析婦人罹患胃癌原因跟飲食習慣有關。余指出，胃癌病人主要致病原因之一就是愛吃醃菜、醬菜、泡菜，或香腸、臘肉這些高鹽處理過的食物，食物高鹽製作過程若再加上防腐劑，都是癌症風險。建議調整飲食習慣，以新鮮食品為主、鹽少一點。

余政展提醒，很多家屬因病人年紀大，選擇採取保守治療，十分可惜。因為胃癌腫瘤變大可能導致消化道阻塞或出血機率變高，考量到疾病的威脅性強，如果病人體能狀況不錯，微創胃切除手術其實是有助於老人家恢復的一個選項。

胃癌初期並沒有明顯症狀，提醒接受過胃部手術、有家庭史的胃癌高風險族群，應安排一年一次胃鏡或消化道攝影。

手術 癌症 醃漬

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