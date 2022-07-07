降低口腔病毒傳播 醫：多用「漱口水」

圖片來源 ／健康醫療網

新冠病毒持續影響世界下，特別是現今的Omicron 病毒感染力強，有研究顯示其R0值可為10（一人就能傳播10人），因此如何降低其傳染力，乃為現今很重要的課題。

生理食鹽水漱口60秒 降低病毒量

臺北市立聯合醫院中興院區口腔醫學科主治醫師吳朋儒表示，新冠肺炎 病毒株最大感染區域是在肺部，而根據國外及台灣的研究指出，減少上呼吸道的病毒量，也許能有效地降低其傳播給他人。

研究結果顯示，對新冠病毒潛伏期、無症狀、輕症或發病中的患者，使用含碘（Povidone-iodine）、精油類、Chlorohexidine（CHX）或是生理食鹽水漱口60秒以上，都能降低口腔70%~90%的病毒量達15~45分鐘以上。

含碘「漱口水」抑菌效果佳 甲狀腺異常留意使用

再進一步分析，則發現使用含0.5%~5%的優碘類漱口水或0.04%~0.75%的Cetypyiridnium chloride（CPC）漱口水，其抑菌效果更優於傳統的0.12%CHX漱口水，但含碘的漱口水在甲狀腺異常的患者使用下要小心誤食及大量黏膜接觸。

雖然有研究顯示漱口水能降低口內病毒量及傳播力，但也有學者指出，對已感染新冠肺炎患者，漱口水並無法降低縮短感染病程和身體內的病毒量。

已感染或接觸感染者 使用「漱口水」降低傳染率

但即使有研究顯示，持續使用漱口水對冠狀病毒有抑制能力，特別是優碘類及CPC漱口水，但是Omicron是高傳播力的病毒，一般傳統口罩 都無法完全阻隔傳播，因此不能只依賴漱口水的抑菌力，還是需要勤洗手戴口罩，保持安全社交距離及維護消毒自身環境衛生。

吳朋儒提醒，若已感染或懷疑接觸過感染患者，可使用漱口水來降低傳染給家人及周遭朋友的機率。

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資料來源：健康醫療網

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