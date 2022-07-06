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45歲女搬家撞傷手臂瘀青 過2年竟變腫瘤

記者許政榆／台北報導
書田診所整形美容科主任醫師黃季怡說，當發生挫傷時早期的適當處置，可減少腫塊或疤痕生成的機會。若有患部外觀異常、活動受限或感覺麻木，甚至腫塊邊界不明顯時等狀況速就醫。圖／書田診所提供
書田診所整形美容科主任醫師黃季怡說，當發生挫傷時早期的適當處置，可減少腫塊或疤痕生成的機會。若有患部外觀異常、活動受限或感覺麻木，甚至腫塊邊界不明顯時等狀況速就醫。圖／書田診所提供

撞傷瘀青小心變腫瘤。書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，每個人一生中都有可能挫傷，且外觀不一定有明顯傷口，可能是紅腫、瘀青、腫脹，但嚴重的挫傷可能造成生活不便，甚至演變腫瘤，建議挫傷急性期時應立即休息，且要預防傷口感染，若有異常腫塊應盡速就醫。

像是45歲林小姐，2年前搬家時右前臂挫傷，當時手臂腫脹、瘀青，但她不以為意，腫脹消退後發現皮下殘留一小顆粒，觸碰時會有觸電式疼痛感，而顆粒愈長愈大，觸碰時刺痛感也增強，近期就醫治療，經過手術切除顆粒，化驗才發現竟是神經瘤。

黃季怡表示，挫傷是指軟組織受鈍力撞擊，造成皮下組織傷害，外觀不一定有明顯傷口，而是呈現紅腫、瘀青、腫脹等。可發生於人體任何部位，其中多見於頭部、胸部、四肢、腰背部。

黃季怡表示，挫傷後皮下組織增生成皮下腫瘤的機率，會受到撞擊力道及程度影響，力道強、傷口大，之後轉變為腫瘤的可能性較大；但處理得當則可能降低轉變腫瘤的機率。腫瘤依增生組織的不同，可能是脂肪瘤、纖維瘤、血管瘤、骨瘤等，倘組織壓迫神經則成為神經瘤。

黃季怡說，外觀無明顯傷口的挫傷在急性期應立即休息，冰敷抬高患部可降低組織傷害，2天之後改為局部熱敷、按摩及伸展活動，並配合充足的營養，可加速患部組織修復。恢復的過程中如發現有新的腫塊，或是患部完全無法活動、周邊麻木、下側蒼白冰冷等狀況，應立即就醫。

黃季怡指出，有傷口的挫傷要先預防感染，根據傷口的深淺、大小等採取不同的處理，如縫合、貼人工皮等，加速傷口癒合，減少發炎反應，也降低疤痕、蟹足腫生成的機會。

黃季怡說，當發生挫傷時，早期的適當處置，可減少腫塊或疤痕生成的機會。若挫傷恢復的過程中，發現患部外觀異常變化、活動受影響、感覺麻木等，應立即就醫。此外，當身上出現腫塊且邊界不明顯、位置轉移或家族有惡性疾病遺傳病史，應盡速就醫檢查。

腫瘤 手術

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