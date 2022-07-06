中西醫聯手 6歲娃脫離異位性皮膚炎癢癢人生

6歲女童（左二）自小患有異位性皮膚炎，經接受中西治療，如今恢復健康皮膚，成功脫離癢癢人生。圖／中國附醫提供

台灣6歲女童自小患有異位性皮膚炎，紅疹遍布臉、四肢，搔抓嚴重，影響睡眠與生長，甚至皮膚流血、發炎不敢出門，後到中國醫藥大學附設醫院中醫兒科門診就診，接受中西治療，如今恢復健康皮膚，成功脫離癢癢人生，可以開心出門，不用擔心旁人異樣眼光。

女童媽媽表示，女兒3個月大時出現皮膚紅疹遍布臉、四肢，搔抓嚴重流血，無法入睡，影響生長，反覆治療一年多，2周要花費1萬多元，仍不見好轉，在女兒1歲2個月向中國附醫中醫兒科求診，接受中西醫治療，並配合醫囑，自帶便當等，女兒入夜後不再搔癢，情緒穩定，3歲後生長曲線回歸正常。

中國附醫中醫兒科主治醫師王婕說，女童就診後，依病情採取中藥藥浴、濕敷配合口服中藥治療，並透過中西醫整合與轉介，由兒童過敏 免疫風濕科開立止癢治療藥物，如今異位性皮膚炎控制穩定，恢復健康皮膚，也成功脫離癢癢人生。

中國附醫中醫兒科主任賴琬郁說，根據統計，台灣兒童三大過敏性疾病包含過敏性鼻炎、氣喘與異位性皮膚炎，隨著生活環境改變，疾病盛行率逐年上升；其中，不乏中西醫治療需求。

賴琬郁指出，中國附醫自2017年開設「兒童過敏中西醫聯合門診」，治療兒童三大過敏性疾病上經驗豐富，逾1000名過敏兒接受中西醫整合照護，其中中西醫整合照護改善中重度異位性皮膚炎，並有效減少口服類固醇使用量。去年以「中西醫整合照護，全面守護過敏兒」獲國家品質標章。