我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登取消對中關稅 可舒緩通膨？懶人包看這裡

沒錢買油買糧 斯里蘭卡宣告破產

中西醫聯手 6歲娃脫離異位性皮膚炎癢癢人生

記者趙容萱／台中報導
6歲女童（左二）自小患有異位性皮膚炎，經接受中西治療，如今恢復健康皮膚，成功脫離癢癢人生。圖／中國附醫提供
6歲女童（左二）自小患有異位性皮膚炎，經接受中西治療，如今恢復健康皮膚，成功脫離癢癢人生。圖／中國附醫提供

台灣6歲女童自小患有異位性皮膚炎，紅疹遍布臉、四肢，搔抓嚴重，影響睡眠與生長，甚至皮膚流血、發炎不敢出門，後到中國醫藥大學附設醫院中醫兒科門診就診，接受中西治療，如今恢復健康皮膚，成功脫離癢癢人生，可以開心出門，不用擔心旁人異樣眼光。

女童媽媽表示，女兒3個月大時出現皮膚紅疹遍布臉、四肢，搔抓嚴重流血，無法入睡，影響生長，反覆治療一年多，2周要花費1萬多元，仍不見好轉，在女兒1歲2個月向中國附醫中醫兒科求診，接受中西醫治療，並配合醫囑，自帶便當等，女兒入夜後不再搔癢，情緒穩定，3歲後生長曲線回歸正常。

中國附醫中醫兒科主治醫師王婕說，女童就診後，依病情採取中藥藥浴、濕敷配合口服中藥治療，並透過中西醫整合與轉介，由兒童過敏免疫風濕科開立止癢治療藥物，如今異位性皮膚炎控制穩定，恢復健康皮膚，也成功脫離癢癢人生。

中國附醫中醫兒科主任賴琬郁說，根據統計，台灣兒童三大過敏性疾病包含過敏性鼻炎、氣喘與異位性皮膚炎，隨著生活環境改變，疾病盛行率逐年上升；其中，不乏中西醫治療需求。

賴琬郁指出，中國附醫自2017年開設「兒童過敏中西醫聯合門診」，治療兒童三大過敏性疾病上經驗豐富，逾1000名過敏兒接受中西醫整合照護，其中中西醫整合照護改善中重度異位性皮膚炎，並有效減少口服類固醇使用量。去年以「中西醫整合照護，全面守護過敏兒」獲國家品質標章。

6歲女童（中）自小患有異位性皮膚炎，經接受中西治療，如今恢復健康皮膚，成功脫離癢...
6歲女童（中）自小患有異位性皮膚炎，經接受中西治療，如今恢復健康皮膚，成功脫離癢癢人生。圖／中國附醫提供
6歲女童（中）自小患有異位性皮膚炎，經接受中西治療，如今恢復健康皮膚，成功脫離癢...
6歲女童（中）自小患有異位性皮膚炎，經接受中西治療，如今恢復健康皮膚，成功脫離癢癢人生。圖／中國附醫提供

過敏

上一則

心臟二尖瓣修補或置換 手術治療非「一勞永逸」

下一則

45歲女搬家撞傷手臂瘀青 過2年竟變腫瘤

延伸閱讀

寶康兒科：李奕文小兒青少年專科診所提供六個月至五歲嬰幼兒接種新冠疫苗

寶康兒科：李奕文小兒青少年專科診所提供六個月至五歲嬰幼兒接種新冠疫苗
鄧氏中醫淺談甲狀腺疾病

鄧氏中醫淺談甲狀腺疾病
確診留「長新冠」後遺症 中醫調理+穴道助改善

確診留「長新冠」後遺症 中醫調理+穴道助改善
中醫呼籲勿迷信「無敵星星」 二次染疫症狀恐加劇

中醫呼籲勿迷信「無敵星星」 二次染疫症狀恐加劇

熱門新聞

台中慈濟醫院一般外科主任余政展說明阿嬤的胃鏡檢查結果，竟發現胃癌病灶。圖／台中慈濟醫院提供

8旬老嫗胃噁心原是罹癌 經醫檢查竟與她愛吃這個有關

2022-07-01 05:10
注脂肉vs.重組肉 有什麼差別？製表╱黃妙雲

吃多傷身… 注脂肉、重組肉差在哪？1張表教你分清楚

2022-06-28 02:30
楊大緯分享胸痛口訣，若出現4種情形需注意是不是急性心肌梗塞。 圖／翻攝自楊大緯臉書

胸痛記住這口訣 出現這4狀況需注意是否為急性心肌梗塞

2022-06-30 06:02
台南市立醫院中醫師建議可以按壓豐隆穴，以舒緩長新冠症狀。圖／市醫提供

長新冠咳個不停 中醫師建議按壓這個穴道可有效緩解

2022-06-29 06:03
（圖：健康醫療網提供）

你出現功能衰退徵兆了嗎？9動作提升肌力、靈活度

2022-07-04 00:45
(取材自健康醫療網)

普拿疼會殘留體內？吃多傷身？藥師揭真相

2022-07-02 00:45

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打
芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國