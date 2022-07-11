六旬男上腹痛就醫 竟取出2000顆膽結石

郭姓病患膽結石數量驚人，馮啟彥醫師表示他20多年來施行過約一萬例膽囊結石手術，這次是結石數量最多的一例。（圖：大千綜合醫院提供）

60歲郭姓男子因上腹痛就醫，醫師發現他除了膽囊塞滿結石引發急性膽囊炎，還有膽結石掉進總膽管，造成黃疸併發膽管炎及肝炎。經兩階段手術 治療後，醫師從他的膽囊取出近2000顆膽結石，數量驚人。

台灣苗栗市大千綜合醫院表示，病患突然上腹痛前來急診，由於他的臉色明顯變黃，醫師懷疑有黃疸問題，抽血檢查，指數 果然超過6（正常值為1），進一步電腦斷層檢查發現病患除膽囊塞滿結石，還有膽結石掉進總膽管。

大千外科部主任馮啟彥指出，由於病患的膽結石同時在膽囊及膽總管，因此必須進行兩階段治療，先做胃鏡取出掉進總膽管的結石；等黃疸及總膽管炎消退後，再施行腹腔鏡微創手術切除膽囊。馮啟彥術後在病患的膽囊裡發現竟有近2000顆膽結石，他說行醫20多年，施行過約1萬例膽囊結石手術，這次應是他治療過的病患中，結石數量最多的一例。

馮啟彥表示，受現在飲食油膩影響，平均每10人就有1人有膽結石，症狀多為上腹悶痛，但常被誤認為是胃痛，病患往往自行吃胃藥處理；導致許多病人都引發急性膽囊炎，或結石掉進總膽管造成黃疸及胰臟炎，就醫才發現有膽結石。提醒民眾，吃飽後如常有不明原因的上腹痛，務必到醫院接受腹部超音波檢查，如有膽結石問題，應配合醫師治療，以免引發疼痛等問題。