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1餐吃2個便當卻瘦10公斤 就醫才發現得了糖尿病

記者趙容萱／台中報導
醫師戴廷羽建議，外食民眾不妨爌肉去肥，雞腿去皮，用礦泉水淋掉油脂，是避免糖尿病上身小撇步。(圖:澄清醫院中港院區提供)
醫師戴廷羽建議，外食民眾不妨爌肉去肥，雞腿去皮，用礦泉水淋掉油脂，是避免糖尿病上身小撇步。(圖:澄清醫院中港院區提供)

50歲男子在工地當工頭因工作量大、餓得快，中午要吃兩個便當，近三個月竟瘦了十公斤，他樂得減肥，妻子卻憂心，押著他就醫，才發現他罹患第二型糖尿病，男子驚訝，他沒時間吃有吃甜食，便當吃多了竟糖尿病上身。

台灣澄清醫院中港院區家醫科醫師戴廷羽建議，經常外食吃便當民眾，不妨爌肉去肥，雞腿去皮，油膩青菜過水，用礦泉水淋掉油脂，這是避免糖尿病上身的小撇步。

工頭表示，老板知道他食量大，中午特別給他兩個爌肉或雞腿便當，最近三個月來發現體重減輕10公斤，以為是天氣熱流汗多，加上工班勞累關係，還樂得可以趁機減肥，但妻子認為這樣的體重減少太怪異，押著他到醫院就診。

戴廷羽說，這名工頭抽血檢驗醣化血色素為11％（正常為4％到6％）；空腹血糖為260mg/dl（正常為80mg/dl到100mg/dl），確診為罹患糖尿病。

戴廷羽說明，第二型糖尿病是一個血糖從正常到不正常緩慢發展的歷程，症狀不明顯，目前認為和家族遺傳、飲食、活動量少的生活習慣、以及肥胖有關。

有人不吃甜食、也不胖，為何會得糖尿病？戴廷羽說，跟遺傳有關，第二型糖尿病，只要父母有一人罹患，子女罹患機率為四成，工頭的母親也有糖尿病。甜食是肥胖的危險因子，加工食品或油炸物都含有高糖，常吃就有風險，應盡量吃原形的食物。

這名工頭確診罹患糖尿病後，經轉介營養門診提供飲食建議，其妻每天製做健康便當給先生帶到工地吃，從飲食來控制血糖數值，加上規則服藥，其醣化血色素已控制到7％，控制良好。

戴廷羽強調，對糖尿病患者，一定要遵守四大原則：飲食避免高糖、規律運動、服藥控制、定時自我測量血糖。

糖尿病 血糖 肥胖

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