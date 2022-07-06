不注意血壓恐併發重症 醫授「2法則」戰勝高血壓

(取材自健康醫療網)

沒注意自己患有高血壓 ，可能會造成腦出血、腦梗塞、心臟病 、腎臟病腎功能不全尿毒等嚴重併發症。

這些人都是高危險族群 早期警訊莫忽視

嘉榮家醫科主治醫師洪恩琪表示，除了體重過重、有吸菸及飲酒習慣的人外，飲食重口味、運動量不足和常有心理壓力的人，也是高血壓的高危險族群，因此平時可注意是否有頭痛、耳鳴、暈眩、頸肩痠痛僵硬等高血壓早期警訊，建議即早諮詢醫師治療控制。

睡前、起床固定量血壓 當心這些狀況影響數值

此外，長輩應在每日起床及睡前的固定時間，呼吸平緩、肌肉放鬆的情況下，採取坐姿、手臂平行心臟的方式量測血壓，並避免於運動洗澡、飲用茶類或酒精飲料後量測，以免影響血壓數值。

得舒飲食5原則 預防高血壓

洪恩琪醫師也推薦長輩們可以採取「得舒飲食」（DASH），以五穀根莖類食物取代精緻米麵食品、天天攝取新鮮5蔬菜及5水果、每日2杯低脂乳補鈣、以白肉取代紅肉、適度吃堅果及用好油等五大原則，來阻止及預防高血壓。

保持規律運動習慣 遠離心血管疾病

洪恩琪醫師提醒，高血壓患者要有運動的習慣，可從每週3次、每次30分鐘開始，逐漸養成每天運動習慣，且建議長輩以感到稍微吃力、仍可唱歌說話的程度，才是適合的強度，避免競賽型或過於激烈的活動，感覺身體不適就要休息，如果血壓降下來後，就中止運動，血壓會在4週後回升，因此適當的運動，貴在持衡才有效果。

【延伸閱讀】

去年十大死因 衛福部：癌症 仍蟬聯居首！新冠肺炎列19

嬰兒出現「心雜音」？ 當心「開放性動脈導管」

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54319

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw