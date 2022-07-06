我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加息衝擊科技業 舊金山經濟恐衰退

芝槍手迷信47、曾喊「殺光全家」 叔叔曝他私下面貌

不注意血壓恐併發重症 醫授「2法則」戰勝高血壓

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

沒注意自己患有高血壓，可能會造成腦出血、腦梗塞、心臟病、腎臟病腎功能不全尿毒等嚴重併發症。

這些人都是高危險族群 早期警訊莫忽視

嘉榮家醫科主治醫師洪恩琪表示，除了體重過重、有吸菸及飲酒習慣的人外，飲食重口味、運動量不足和常有心理壓力的人，也是高血壓的高危險族群，因此平時可注意是否有頭痛、耳鳴、暈眩、頸肩痠痛僵硬等高血壓早期警訊，建議即早諮詢醫師治療控制。

睡前、起床固定量血壓 當心這些狀況影響數值

此外，長輩應在每日起床及睡前的固定時間，呼吸平緩、肌肉放鬆的情況下，採取坐姿、手臂平行心臟的方式量測血壓，並避免於運動洗澡、飲用茶類或酒精飲料後量測，以免影響血壓數值。

得舒飲食5原則 預防高血壓

洪恩琪醫師也推薦長輩們可以採取「得舒飲食」（DASH），以五穀根莖類食物取代精緻米麵食品、天天攝取新鮮5蔬菜及5水果、每日2杯低脂乳補鈣、以白肉取代紅肉、適度吃堅果及用好油等五大原則，來阻止及預防高血壓。

保持規律運動習慣 遠離心血管疾病

洪恩琪醫師提醒，高血壓患者要有運動的習慣，可從每週3次、每次30分鐘開始，逐漸養成每天運動習慣，且建議長輩以感到稍微吃力、仍可唱歌說話的程度，才是適合的強度，避免競賽型或過於激烈的活動，感覺身體不適就要休息，如果血壓降下來後，就中止運動，血壓會在4週後回升，因此適當的運動，貴在持衡才有效果。

【延伸閱讀】

去年十大死因　衛福部：癌症仍蟬聯居首！新冠肺炎列19

嬰兒出現「心雜音」？　當心「開放性動脈導管」

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54319

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

高血壓 心臟病 癌症

上一則

長沙大學女生玩「劇本殺」 嚇到腦出血

延伸閱讀

洛縣長周末出現1.5萬例確診 住院率增加

洛縣長周末出現1.5萬例確診 住院率增加
新冠疫情疑加速癌症時鐘 每10分10秒就有1人死

新冠疫情疑加速癌症時鐘 每10分10秒就有1人死
長期捐助社區 佛利蒙印裔名醫 懇求善心人捐腎救女

長期捐助社區 佛利蒙印裔名醫 懇求善心人捐腎救女
長期捐助社區的北加心臟科醫師 懇求善心人士捐腎救女

長期捐助社區的北加心臟科醫師 懇求善心人士捐腎救女

熱門新聞

台中慈濟醫院一般外科主任余政展說明阿嬤的胃鏡檢查結果，竟發現胃癌病灶。圖／台中慈濟醫院提供

8旬老嫗胃噁心原是罹癌 經醫檢查竟與她愛吃這個有關

2022-07-01 05:10
注脂肉vs.重組肉 有什麼差別？製表╱黃妙雲

吃多傷身… 注脂肉、重組肉差在哪？1張表教你分清楚

2022-06-28 02:30
楊大緯分享胸痛口訣，若出現4種情形需注意是不是急性心肌梗塞。 圖／翻攝自楊大緯臉書

胸痛記住這口訣 出現這4狀況需注意是否為急性心肌梗塞

2022-06-30 06:02
台南市立醫院中醫師建議可以按壓豐隆穴，以舒緩長新冠症狀。圖／市醫提供

長新冠咳個不停 中醫師建議按壓這個穴道可有效緩解

2022-06-29 06:03
（圖：健康醫療網提供）

你出現功能衰退徵兆了嗎？9動作提升肌力、靈活度

2022-07-04 00:45
(取材自健康醫療網)

普拿疼會殘留體內？吃多傷身？藥師揭真相

2022-07-02 00:45

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒
加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打