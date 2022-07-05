長沙大學女生玩「劇本殺」 嚇到腦出血

長沙22歲女大學生小彤（化名）1日在玩「劇本殺」時，被嚇得後腦出血。（取材自微博）

據光明網報導，充滿刺激感的「劇本殺」遊戲深受許多年輕人喜愛。但長沙22歲女大學生小彤（化名）7月1日下午3時左右在玩「劇本殺」時，被嚇得全身乏力，頭暈氣促，四肢麻木，感覺減退，休息後小彤還是如此，一起玩的同伴趕緊將她送到醫院，醫生迅速為小彤進行全面檢查，發現其右側額葉出血，蛛網膜下腔出血（腦血管畸形），急診立即展開止血、護腦等對症治療，並邀請相關專家會診，目前，小彤正在進一步治療中。

長沙市第四醫院急診室主任兼重症醫學 科主任黃艷表示，女學生的右側額葉和蛛網膜下腔有出血情形，當下立即對她進行止血、護腦等治療，目前女學生已無生命危險並對她做進一步治療。

黃艷指出，近幾年腦出血患者有年輕化趨勢，建議年輕人保持規律作息、健康飲食與運動習慣，若感到工作壓力大也要適時釋放情緒，因為「 情緒激動」也是腦出血的顯著誘因。

黃艷進一步指出，若因憤怒、悲傷、焦慮，以及類似女大生的驚嚇和恐懼，都有可能因血壓 突然升高而導致腦出血。如身旁的人有意識模糊、語言和肢體障礙等病症，就要立刻撥打急救電話，且不要隨意移動對方，並在救護人員抵達前持續關注患者的呼吸、心跳，和保持對方情緒穩定。