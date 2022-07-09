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我的經驗／醫師染疫大病一場 直呼「新冠絕非簡單感冒」

許政榆
新光醫院急診醫學科醫師吳紋綾。（記者邱德祥／攝影）
新光醫院急診醫學科醫師吳紋綾。（記者邱德祥／攝影）

每天替上百位確診病人看病，5月中旬，台灣新光醫院急診科臨床研究醫師吳紋綾也感染了新冠病毒，不僅咳嗽、流鼻水，還上吐下瀉、心跳飆高。經歷大病一場，她更理解確診者痛苦，提醒民眾新冠病毒不是簡單感冒，可能會再度感染，仍要做好防疫

吳紋綾開始出現症狀時，快篩陰性，隔天繼續上班，但同事注意到她的精神特別不好，幫忙PCR篩檢竟檢出陽性。確診後，她的咳嗽變嚴重、上吐下瀉，喉嚨痛彷彿「刀割」的痛，吃東西、吞嚥都痛，問診也很困難，「確診後並不如大家所說是簡單的感冒。」

在PCR陽性當下，吳紋綾除了胸悶、胸痛，心跳還飆到每分鐘140、150下，看診時有些微脫水，「我算是嚴重需要住院的病人」，不過她評估返家休息觀察即可，把病床讓給更需要的病人。

在家休養期間，即便身體不適，她仍把握時間研讀論文，認識新冠病毒「才知如何對付它」，以及避免再度感染、出現「長新冠」後遺症。吳紋綾笑說，有時躺著突然覺得心悸、喘，會懷疑是長新冠，便開始量血壓、心跳及快篩。

吳紋綾表示，先前家中已備妥感冒藥，也有準備足夠食物，唯一準備不足的是快篩試劑，家人得知她確診，送來整箱「一個月快篩」，她瞬間成了「快篩富翁」，因此，「讀書、追劇、做快篩」是她隔離期間的三大樂趣。

開箱市售的各類家用快篩，吳紋綾樂於研究各類棉棒刷毛舒適度，相較醫用PCR棉棒又硬又痛，家用快篩算很友善又好用。讓她回想起，在醫院幫病人做PCR，除了病人痛苦，醫療人員心理也不好受。她曾幫一位小朋友做檢測，棉棒一度有出血，小朋友爆哭，所幸爸媽沒有責怪醫護，但她留下不小陰影，覺得弄痛小朋友，期望未來PCR能改用唾液檢測。

確診後返回職場，吳紋綾能快速用「面相」判斷出確診者，更能「同理」病人說不出口的症狀。像有一名外傷病人到急診，自述喉嚨癢，但沒有感冒，她一看病人面相就覺得「應該中了」，果真PCR檢驗出陽性；現在碰到確診者，說到確診後胸悶、吃不下、嘔吐時，她更能理解確診者，減緩病人對新冠病毒的焦慮。

吳紋綾表示，確診後她在一塊許願牌寫下「無論如何要勇敢」，期許自己也勉勵大家。

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