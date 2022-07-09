狂咳5周 竟是新冠+黴漿菌惹的禍

醫師賴永清（右）說明，尹姓女子的侄子（中）經檢查確認是新冠肺炎合併黴漿菌感染，經治療後緩解。(圖：烏日林新醫院提供)

37歲尹姓女子上個月曾有輕微咳嗽，沒想到確診後狂咳五周，甚至引起頭暈、頭痛，就醫抽血檢驗確認是新冠肺炎 合併黴漿菌感染，經3天抗生素治療後緩解；她的侄子確診後反覆發燒一周，收治專責病房，查出是確診合併黴漿菌感染，經抗生素治療後，體溫恢復正常。

台中烏日林新醫院過敏氣喘科主任暨小兒科醫師賴永清根據臨床經驗發現，新冠肺炎確診者如果合併黴漿菌感染，恐會讓「長新冠」咳嗽症狀更加延長。由於目前沒有疫苗 可以預防黴漿菌，若新冠肺炎確診後仍有久咳未癒，持續發燒，或是症狀超過一周没改善，應就醫檢查。

尹姓女子表示，家中除了丈夫、小孩確診，大哥、大嫂跟姪子一家也接連確診，一歲半的姪子更是持續燒燒退退一周，收治在烏日林新醫院新冠肺炎專責病房，依據抽血及X光片報告，才發現是確診合併黴漿菌感染。

賴永清說，黴漿菌號稱「會走路的肺炎」，傳染力極強，尹姓病患和其侄子全都在解隔、快篩陰性後，相繼到院抽血檢驗，結果發現都有黴漿菌感染，治療後紛紛改善喉嚨痛、胸痛及發燒的症狀。

賴永清說明，黴漿菌屬「非典型呼吸道感染」，主要咳嗽或打噴嚏飛沫傳播，潛伏期約1到4周，常以咳嗽為表現，易久咳不癒，尤其超過2到3周會合併發燒、喉嚨痛；根據Cureus醫學 科學雜誌文獻報告，新冠肺炎合併黴漿菌感染時，死亡率將上升逾2倍、使用呼吸器機會上升3.91倍及延長住院時間。